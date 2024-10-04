Митрополит Корнилий облагодетельствовал телеведущего Астахова

Государственный деятель, доктор юридических наук, заслуженный юрист России Павел Астахов, писатель и телеведущий канала «Спас» Павел Астахов прибыл в Архангельскую епархию. Высокого гостя встретил в епархиальном управлении митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.

Архипастырь тепло поприветствовал Павла Алексеевича и благословил его образом Архистратига Божия Михаила. Глава митрополии рассказал собеседнику о почитании на Русском Севере святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Документальный фильм об этом угоднике Божием готовит под руководством Павла Астахова съемочная группа проекта «Простые чудеса».

Митрополит Корнилий отметил, что святитель Лука (Войно-Ясенецкий) — один из самых почитаемых святых на северной земле, несмотря на краткое время, которое угодник Божий прожил здесь. «Достоверно известно, что святитель ходил молиться в Ильинский собор, который в те годы не был закрыт в отличие от многих других архангельских храмов. Несмотря на то, что угоднику Божию запрещали совершать богослужения, есть свидетельства о том, что он крестил людей. Воспоминания об этом хранят некоторые архангелогородцы. Ныне прекрасный образ святителя занимает достойное место в главном иконостасе Михаило-Архангельского кафедрального собора», — отметил митрополит Корнилий.

Архипастырь напомнил, что 1 октября была совершена первая Божественная литургия в храме в честь святителя Луки в Северном государственном медицинском университете. Также во имя святителя Луки освящена часовня на территории Архангельской областной клинической больницы.

Также глава митрополии напомнил, что в июне 2024 года Архангельск посетила Анна Витальевна Громова, председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Анна Витальевна привезла в наш регион передвижную выставку «Святитель Лука — врач, педагог, пастырь». Открытие выставки, на которой представлены стенды, повествующие о жизни угодника Божия и его милосердном служении, состоялось при участии губернатора Архангельской области Александра Витальевича Цыбульского.

«Дай Бог, чтобы память о жертвенном служении святителя Луки продолжала сохраняться в нашем народе и пусть Господь по его святым молитвам укрепит всех нас в следовании заповедям Божиим, главная из которых есть заповедь о любви к Богу и людям», — отметил глава Архангельской митрополии.