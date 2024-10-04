Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Митрополит Корнилий облагодетельствовал телеведущего Астахова

    Государственный деятель, доктор юридических наук, заслуженный юрист России Павел Астахов, писатель и телеведущий канала «Спас» Павел Астахов прибыл в Архангельскую епархию. Высокого гостя встретил в епархиальном управлении митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.

    Архипастырь тепло поприветствовал Павла Алексеевича и благословил его образом Архистратига Божия Михаила. Глава митрополии рассказал собеседнику о почитании на Русском Севере святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Документальный фильм об этом угоднике Божием готовит под руководством Павла Астахова съемочная группа проекта «Простые чудеса».

    Митрополит Корнилий отметил, что святитель Лука (Войно-Ясенецкий) — один из самых почитаемых святых на северной земле, несмотря на краткое время, которое угодник Божий прожил здесь. «Достоверно известно, что святитель ходил молиться в Ильинский собор, который в те годы не был закрыт в отличие от многих других архангельских храмов. Несмотря на то, что угоднику Божию запрещали совершать богослужения, есть свидетельства о том, что он крестил людей. Воспоминания об этом хранят некоторые архангелогородцы. Ныне прекрасный образ святителя занимает достойное место в главном иконостасе Михаило-Архангельского кафедрального собора», — отметил митрополит Корнилий.

    Архипастырь напомнил, что 1 октября была совершена первая Божественная литургия в храме в честь святителя Луки в Северном государственном медицинском университете. Также во имя святителя Луки освящена часовня на территории Архангельской областной клинической больницы.

    Также глава митрополии напомнил, что в июне 2024 года Архангельск посетила Анна Витальевна Громова, председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Анна Витальевна привезла в наш регион передвижную выставку «Святитель Лука — врач, педагог, пастырь». Открытие выставки, на которой представлены стенды, повествующие о жизни угодника Божия и его милосердном служении, состоялось при участии губернатора Архангельской области Александра Витальевича Цыбульского.

    «Дай Бог, чтобы память о жертвенном служении святителя Луки продолжала сохраняться в нашем народе и пусть Господь по его святым молитвам укрепит всех нас в следовании заповедям Божиим, главная из которых есть заповедь о любви к Богу и людям», — отметил глава Архангельской митрополии. 

04 октябрь 09:11 | : Культура / Верую

Главные новости


Саня останется с нами…?
Водку двоить. Обмялье собирать. Артикулы иметь. И другие советы из 1780 года

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2024 (59)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20