Митрополит Корнилий проанализировал работу Архангельской епархии

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 15 сентября возглавил очередное заседание Архиерейского совета Архангельской митрополии. Участие во встрече, которая состоялась в режиме видеоконференции, приняли епископ Нарьян-Марский и Мезенский Софроний и епископ Плесецкий и Каргопольский Александр.

Глава митрополии обратился к Преосвященным архипастырям со словом приветствия, полный текст которого приводим ниже.

Ваши Преосвященства, дорогие владыки!

Приветствую вас на очередном заседании Архиерейского совета Архангельской митрополии!

Наша встреча сегодня проходит в онлайн формате, что безусловно подчеркивает нашу постоянную связь и взаимодействие, способность оперативно обсуждать текущую повестку дел Архангельской митрополии.

По милости Божией, деятельность епархий Архангельской митрополии развивается, каждая наша встреча дает нам повод поделиться мнениями, проектами, наметить совместную работу. Благодаря нашему духовному единству в вере и единомыслию, общему служению Церкви Христовой, реализации всех благословений Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, мы имеем прочный фундамент для созидания, можем реализовать все принимаемые Святой Церковью инициативы.

Этими словами позвольте предварить нашу сегодняшнюю встречу.

В соответствии с руководящими документами нам надлежит уделить внимание жизни и деятельности Плесецкой епархии и традиционно познакомиться с основными епархиальными событиями. Трудами Преосвященного епископа Александра и духовенства епархии проводится обширная деятельность по многим направлениям — восстановление храмов и обителей, воспитание подрастающего поколения, духовная поддержка военнослужащих, окормление лиц, отбывающих наказание и многое другое. В основе этих целеустремленных усилий всегда лежит любовь к Господу и Спасителю нашему и к Святой Матери Церкви.

Ни одно из уставных направлений деятельности духовенства и мирян не должно оставаться без нашего внимания. Необходимо, в частности, оценить, насколько качественно и системно проводится такая работа. Сегодня хотелось бы обсудить блок актуальных вопросов связанных с поддержкой воинов, ветеранов, волонтеров и членов семей военнослужащих, стоящих на рубежах обороны нашего Богохранимого Отечества. Этим и другим вопросам мы посвятим заседание Архиерейского совета.

***

Далее участники заседания заслушали сообщение Преосвященнейшего Александра, епископа Плесецкого и Каргопольского о жизни и деятельности Плесецкой епархии.

Сообщение было принято к сведению, митрополит Корнилий поблагодарил епископа Александра:

«Сердечно благодарим Вас, дорогой владыка за Ваши архипастырские труды в служении Русской Православной Церкви! Деятельность Плесецкой епархии является важным вкладом для всей Архангельской митрополии. Мы видим, сколь значительные силы Вы прилагаете для проповеди Святого Православия в нашем северном крае, заботитесь о сохранении древних святынь, активно взаимодействуете с представителями власти и военнослужащими, оказываете духовную помощь семьям, организуете духовное просвещение. Всемилостивый Господь да подаст Вам Свою всесильную помощь в трудах на благо Святой Матери Церкви Христовой!»

По второму вопросу повестки «О духовном окормлении военнослужащих, ветеранов СВО, членов их семей и волонтеров СВО» слово предоставили протоиерею Валерию Суворову, председателю межъепархиальной коллегии по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями.

Сообщение было принято к сведению.

Затем были рассмотрены прочие вопросы повестки заседания.

Завершая встречу, митрополит Корнилий сказал: «Ваши Преосвященства! Позвольте выразить вам слова благодарности за то, что Вы нашли возможность принять участие в заседании Архиерейского совета. Пусть благословение Господне пребывает с Вами, духовенством и паствой богохранимой Архангельской митрополии!»