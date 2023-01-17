Новости епархии: В Архангельске успешно развивается православная гимназия

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 16 января возглавил очередное заседание Архиерейского совета Архангельской митрополии. Участие во встрече, которая прошла в режиме видеоконференции, приняли епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков, епископ Котласский и Вельский Василий и епископ Плесецкий и Каргопольский Александр.
Заседание посвятили обсуждению вопросов координации и развитию деятельности епархий.
Открывая встречу, митрополит Корнилий проинформировал участников о том, что 14 декабря 2022 года в Архангельске прошло заседание Епархиального собрания духовенства, на котором были заслушаны отчет Епархиального архиерея, а также отчеты благочинных и руководителей епархиальных отделов. Наиболее значимыми были признаны вопросы пастырского служения в сфере работы с молодежью, образования, социальной и благотворительной деятельности. Существенное внимание уделено нами решениям, способствующим развитию сотрудничества Архангельской митрополии с министерством образования и науки Архангельской области, особенно в сфере преподавания предметного модуля основ православной культуры. Епархиальному отделу образования и катехизации даны конкретные указания и определены сроки их выполнения.
«В Архангельской епархии успешно развивается пилотный проект гимназии во имя святого благоверного великого князя Александра Невского. В 2022/2023 учебном году более 60 детей 1-5 классов получают образование по классическим педагогическим методикам в классах Русской классической школы. Развитие системы православно-ориентированного образования и воспитания всегда должно являться приоритетным для духовенства и мирян Архангельской митрополии», — отметил архипастырь.
Глава митрополии обратил внимание на важность обеспечения и поддержания должного образовательного уровня духовенства, приходских сотрудников и монашествующих Архангельской митрополии: «Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл всегда подчеркивает первостепенное значение этого показателя. Весьма важно обеспечить возможность получения законченного духовного образования клириками и повышения их квалификации в соответствии с установленными предписаниями. Также необходимо озаботится вопросом направления приходских специалистов в церковные образовательные центры подготовки, а также на прохождение образовательных семинаров и курсов повышения квалификации, организуемых профильными Синодальными отделами».
«Важной задачей для Архангельской митрополии остается оказать все возможное содействие сохранению храмов объектов культурного наследия, — продолжил митрополит Корнилий. — В 2022 году нами было направлено обращение губернатору Архангельской области с предложением создать Попечительский совет по сохранению и возрождению храмов объектов культурного наследия Архангельской области. Эта инициатива получила поддержку главы региона. Состав совета в настоящее время формируется, войти в него будет предложено Преосвященным архипастырям Архангельской митрополии».
Архипастырь напомнил, что в Первосвятительском слове на Епархиальном собрании Московской епархии Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратил на неоднократно поднимаемую в обществе тему: «Мы знаем, что государством многое делается с целью поощрения рождения детей, и Церковь приветствует эти усилия. Однако, к сожалению, продолжает сохраняться в нашем обществе опасное убеждение, согласно которому прерывание зачавшейся жизни относится к правам человека. (…) Еще не родившийся беззащитный живой человек — носитель Образа Божия — объявляется препятствием к комфортной жизни и источником неудобств, который можно с легкостью устранить! Аборт в сознании многих людей стал чем-то почти бытовым. И это является великим грехом перед Богом».
Митрополит Корнилий проинформировал архипастырей о том, что губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и Архангельская епархия поддержали общественный проект «Здравствуй, мама!», нацеленный на сохранение жизней нерожденных детей, создание системы духовной и медицинской поддержки молодых матерей в Архангельской области. Проект реализуется благодаря инициативам Фонда, возглавляемого известным журналистом Натальей Игоревной Москвитиной, которая недавно посещала Архангельск. «Прошу архипастырей, пастырей и мирян Архангельской митрополии оказать всю необходимую поддержку проекту. Необходимо, чтобы врачи, встречающие на медицинских приемах молодых мам, смогли подсказать им телефон или адрес священника, который бы мог оказать необходимую духовную помощь, дать совет отказаться от совершения греха аборта. Эта контактная информация может быть направлена в соответствующие медицинские организации через епархиальные отделы социального служения», — сказал глава митрополии.
«Сегодня мы проводим первое в 2023 году заседание Архиерейского совета, которое по своему значению предваряет координацию инициатив епархий нашей митрополии. Прошу вас поддержать и благословить продолжить активную работу межъепархиальных профильных коллегий. Важно, чтобы духовенство и сотрудники епархиальных отделов сформировали план совместной работы и определили даты проведения совещаний коллегий», — продолжил митрополит Корнилий.
В завершение сообщения глава митрополии пожелал Преосвященным архипастырям неоскудевающей помощи Божией в служении Святой Христовой Церкви и заверил в поддержке духовных просветительских, социальных и миссионерских инициатив епархий Архангельской митрополии.
Затем участники встречи заслушали сообщение епископа Нарьян-Марского и Мезенского Иакова о жизни Нарьян-Марской епархии. Также был рассмотрен ряд прочих вопросов, связанных с развитием служения Русской Православной Церкви на Русском Севере.
Завершая встречу, митрополит Корнилий сказал: «Ваши Преосвященства! Позвольте выразить вам слова благодарности за то, что вы нашли возможность принять участие в заседании Архиерейского совета. Пусть благословение Господне пребывает с духовенством и паствой нашего богохранимого края и вдохновляет на труды во спасение!»
На этом заседание Архиерейского совета Архангельской митрополии было объявлено закрытым.