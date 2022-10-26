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На заседании Архиерейского совета Архангельской митрополии

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 21 ноября возглавил очередное заседание Архиерейского совета Архангельской митрополии. Участие во встрече приняли епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков, епископ Котласский и Вельский Василий и епископ Плесецкий и Каргопольский Александр.

На рассмотрение Совета были вынесены важные вопросы взаимодействия епархий Архангельской митрополии. В частности, обсуждались темы, связанные с информационным служением епархий.

Приводим вступительное слово митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия:

«Ваши Преосвященства, дорогие владыка Иаков, владыка Василий, владыка Александр!

Сердечно приветствую вас на очередном заседании Архиерейского совета Архангельской митрополии. Минуло три месяца с нашей прошлой встречи, и за это время накопились темы, обсуждение которых мы считаем важным. Повестка нашего совета сформирована, однако все мы можем в живом диалоге обсудить то, что представляется необходимым.

До начала нашей основной работы позвольте вновь сердечно поздравить вас с праздником Собора Архистратига Божия Михаила и всех Небесных сил бесплотных и первым престольным праздником Михаило-Архангельского кафедрального собора. Позвольте поблагодарить вас, дорогие владыки, за поддержку многотрудного дела строительства кафедрального храма и совместное служение.

Предлагаю в рамках нашей повестки обсудить вопрос, который ранее нами предметно не поднимался — это оценка информационной и издательской деятельности наших епархий.

Информация и информационные технологии были и остаются инструментом формирования мнения, передачи знаний, трансляции принципов общественного устройства, традиционных духовно-нравственных ценностей. Для Церкви Христовой эта область человеческой деятельности есть важная область миссии со своими специфическими особенностями. Слово Божие должно звучать и быть доступным каждому человеку. Проблемным в этой связи является обеспечение общества достоверной информацией.

Актуальность заявленной темы подчеркивается нынешней международной обстановкой. Информация в руках недобросовестных или злонамеренных людей становится сродни оружию, нацеленному на каждого человека. И наоборот, информация, раскрывающая красоту духовных традиций, обеспечивающая их преемственную передачу от поколения к поколению становится созидательной силой.

Преемственная передача ценностей, как отмечается Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и есть традиция. «Вот почему удар по традиции — это всегда удар по самобытности, по ценностям народа. И почему Церковь является традиционной? Почему Церковь ориентирует свою проповедь на сохранение традиций? Потому что она несет ответственность пред Богом и пред историей за хранение ценностей, которые необходимы для жизни и развития народа. В соответствии с текстом Священного Писания мы исповедуем неизменность Бога, «у Которого нет изменения и ни тени перемены» (Иак. 1:17).

Эти слова Предстоятеля нашей Церкви Святейшего Патриарха Кирилла необходимо брать на вооружение в многоплановой миссионерской деятельности духовенства и мирян Архангельской митрополии. От того, какими словами, в каких образах мы раскрываем красоту Святого Православия, зависит уровень восприятия духовной традиции: духовной традиции российского образования, воспитания, социального или воинского служения и многих других. Эта задача прямо относится к деятельности епархиальных пресс-служб и издательской деятельности

Предлагаю перейти к основной части нашего заседания».

***

В ходе встречи были заслушаны сообщения об информационной деятельности в епархиях. О работе информационно-издательского отдела Архангельской епархии сообщил руководитель подразделения игумен Варлаам (Дульский). Отец Варлаам в своем докладе напомнил, что необходимость качественной информационной работы как на общецерковном, так и на епархиальном уровне неоднократно подчеркивал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Отец игумен привел цитату из выступления Святейшего владыки на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви: «Присутствие информации о деятельности епархии и архипастыря в светском сегменте медиапространства — это один из показателей, по которым можно судить не только о вовлеченности представителей епархии в общественные процессы, но — нередко — и о готовности региона к церковно-общественному и церковно-государственному сотрудничеству».

Также отец Варлаам отметил, что сегодня информационное поле выстроено вокруг ключевых событий, связанных с проведением специальной военной операции на Украине: «Общество претерпевает серьезные изменения, многие люди испытывают тревожные чувства, ищут поддержки и помощи. Конечно, Церковь заботится о том, чтобы поддержать людей: утверждены специальные молитвы для совершения за богослужениями или келейно, на популярных церковных сайтах публикуются материалы, посвященные осмыслению происходящих событий, размещаются интервью с известными священнослужителями и мирянами, в которых они делятся своими мыслями о том, как достойно пережить трудное время. Ресурсы Архангельской епархии, разумеется, включены в общий контекст и чутко реагируют на текущую информационную повестку. Отмечу, что подписчики страницы епархии в соцсети ВКонтакте зачастую благодарят пресс-службу за публикации, посвященные острым проблемам, волнующим абсолютное большинство целевой аудитории».

Отец игумен в сообщении затронул ряд прочих вопросов информационной работы и, завершая доклад, от себя и от подчиненных поблагодарил митрополита Корнилия за постоянную поддержку работы пресс-службы и искреннюю заинтересованность в максимально качественной и эффективной деятельности информационно-издательского отдела.

Затем были рассмотрены прочие вопросы повестки дня.

Завершая заседание Архиерейского Совета, митрополит Корнилий поблагодарил Преосвященных архипастырей за труды во благо Русской Православной Церкви и пожелал им помощи Божией в дальнейшем служении.

(по материалам Архангельской епархии)

22 ноябрь 09:13 | : Будни / Верую

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