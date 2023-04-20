Архангельский митрополит предлагает распространить имена святых в образовательных учреждениях региона

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 19 мая возглавил очередное заседание Архиерейского совета Архангельской митрополии. Участие во встрече, которая прошла в режиме видеоконференции, приняли епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков, епископ Котласский и Вельский Василий и епископ Плесецкий и Каргопольский Александр.

Заседание посвятили обсуждению вопросов епархиального сотрудничества, деятельности духовенства и мирян во благовести Христовом.

Открывая встречу, митрополит Корнилий довел до сведения Преосвященных архипастырей, что на недавно состоявшемся заседании Священного Синода Русской Православной Церкви под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, было принято решение об утверждении Поименных списков местных соборов святых, почитаемых в Самоуправляемых Церквах, Экзархатах, Митрополичьих округах, митрополиях и епархиях. Этим решением был утвержден список Собора святых Архангельской митрополии.

Архангельской епархиальной комиссией по канонизации святых была проделана важная работа по уточнению имен святых, входящих в собор. Его Святейшество Святейший Патриарх Московский и всея Руси и члены Священного Синода поддержали предложения нашей комиссии. В соответствии с утвержденным Поименным списком в число собора святых Архангельской митрополии входят имена 95 святых подвижников православной веры и благочестия, прославивших Господа. «Их имена должны быть известны не только священнослужителям, но и мирянам Архангельской области, историкам и краеведам, педагогам и наставникам, представителям власти и воинства, всей широкой общественности Архангельской области и Ненецкого автономного округа», — отметил глава Архангельской митрополии.

По словам архипастыря, значение почитания святых невозможно переоценить: «Важнейшей задачей для нас является сохранить не только имена святых подвижников Святой Церкви Христовой, но и как можно более полно передать нашей пастве и всей общественности Архангельской области содержание подвига их веры, любви к Господу и ближнему».

Участники заседания приняли решение направить обращение Архиерейского совета Губернатору Архангельской области Александру Витальевичу Цыбульскому и губернатору Ненецкого автономного округа Юрию Васильевичу Бездудному с просьбой оказать содействие в распространении имен святых среди учреждений образования и культуры наших регионов, содействовать включению памятных мест, связанных с почитанием святых Архангельской митрополии, в туристические (паломнические) маршруты, просить рекомендовать органам исполнительной власти региона, органам местного самоуправления оказать посильную помощь в сохранении и преумножении памяти о прославленных северных святых при планировании просветительских мероприятий на местном и региональном уровне.

Затем глава митрополии обратил внимание Преосвященных архипастырей на важный общецерковный документ, принятый на прошедшем заседании Священного Синода Русской Православной Церкви — Регламент церковного служения помощников благочинного по отдельным направлениям приходского просвещения. Этот документ определяет цели, задачи, содержание церковного служения помощников благочинного по отдельным направлениям приходского просвещения, требования к образованию таких специалистов, их функциональные обязанности, права и ответственность.

«Вопрос образовательного уровня помощников благочинных и помощников настоятелей по профильным направлениям особо обозначен в утвержденном на прошедшем заседании Священного Синода. Предлагаю внимательно изучить его на епархиальном уровне и обсудить на следующем заседании Архиерейского совета», — сказал глава митрополии.

Продолжая встречу, митрополит Корнилий напомнил о решениях, принятых на прошлом заседании Архиерейского совета, касающихся важности наличия должного образовательного уровня духовенства, приходских сотрудников и монашествующих Архангельской митрополии.

Далее были заслушаны и приняты к сведению сообщения епархиальных архиереев митрополии о жизни и деятельности вверенных им епархий.

Завершая встречу, митрополит Корнилий сказал: «Ваши Преосвященства! Позвольте выразить Вам слова благодарности за то, что Вы нашли возможность принять участие в заседании Архиерейского совета. Пусть благословение Господне пребывает с духовенством и паствой нашего богохранимого края и вдохновляет на труды во спасение!»

На этом заседание Архиерейского совета Архангельской митрополии было объявлено закрытым.