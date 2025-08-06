Архангелогородцы не видят большой разницы между гриппом и коронавирусом

Сегодня 10% жителей Архангельска очень боятся заражения коронавирусом, еще 38% немного боятся. Горожане гриппа в целом боятся меньше, чем COVID-19 (6% очень боятся, еще 31% немного опасаются).



Результаты опросов SuperJob показывают, что женщины более тревожны, чем мужчины. Причем горожанки чаще выражают беспокойство не только о себе, но и о членах своей семьи. Граждане 45+ демонстрируют более высокий уровень тревожности, чем молодежь. Их позиция также объяснима: граждане зрелого возраста объективно находятся в группе риска по развитию осложнений от респираторных инфекций. Те, кто зарабатывает менее 50 тысяч рублей в месяц, демонстрируют большие опасения по сравнению с теми, чей доход выше.



Интересно, что наблюдается сходная картина в распределении страхов относительно заболеваемости гриппом и коронавирусом во всех демографических и социально-экономических группах населения. Это подтверждает, что оба заболевания воспринимаются как часть общей картины сезонных респираторных рисков, а не как уникальные угрозы.

