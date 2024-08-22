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Архангелогородцы стали относиться к коронавирусу как к гриппу

6 из 10 архангелогородцев не боятся ни ковида, ни гриппа. Женщины и граждане 45+ больше подвержены страху заразиться COVID-19, архангелогородцы до 34 лет больше боятся гриппа. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob узнал у архангелогородцев, боятся ли они сезонных инфекций. В опросе приняли участие экономически активные граждане из Архангельска.

 38% архангелогородцев опасаются заразиться коронавирусом: 7% — очень бояться, 31% — немного боятся. Женщины в большей степени, чем мужчины боятся заражения (45% против 31% соответственно), также среди женщин вдвое больше тех, кто выражает сильную обеспокоенность (5 и 9%). Боится инфекции и каждый второй в возрасте более 45 лет.

 Волна заболеваемости коронавирусом пошла на спад, по прогнозам Роспотребнадзора, вскоре ее сменит волна гриппа. В ходе исследования выяснилось, что гриппом боятся заразиться столько же архангелогородцев, сколько и ковидом (по 38%), но доля тех, кто сильно опасается гриппа все же ниже (4% против 7% тех, кто очень боится коронавируса). О страхе подцепить грипп чаще рассказывали опрошенные до 34 лет (43%).

 6 из 10 архангелогородцев (62%) — не боятся ни гриппа, ни коронавируса.

(фото с https://smi2.ru

 

06 октябрь 09:37 | : Будни

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