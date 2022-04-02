Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Меньше половины россиян боятся новой волны COVID-19

С середины июля в России стали отмечать рост заболеваемости COVID-19. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал у россиян, боятся ли они заболеть коронавирусом. В опросе приняли участие экономически активные граждане из округов страны.

38% россиян признались, что опасаются заражения коронавирусом: 5% — очень боятся, 33% — немного боятся. 62% никаких страхов по поводу заболеваемости COVID-19 не испытывают.

Женщины чаще мужчин в той или иной степени опасаются за свое здоровье в разгар заболеваемости коронавируса (44% против 31% соответственно). Респонденты старше 45 лет боятся вируса чаще, чем их более молодые соотечественники (также 44%). Меньше всего страхов по поводу COVID-19 — у антипрививочников: лишь каждый четвертый из них боится заражения.

Россиян реже пугает статистика заболеваемости COVID-19: в декабре 2020 года 58% боялись заражения, сегодня таковых — на треть меньше.

02 август 10:51 | : Будни

Главные новости


Хроники Плавучего университета
Помочь «Почемучке»! Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2022 (27)
Июль 2022 (314)
Июнь 2022 (375)
Май 2022 (272)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)


Деньги


все материалы
«    Август 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20