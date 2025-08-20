Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

42% архангельских компаний продолжают использовать WhatsApp и Telegram

Сегодня 42% архангельских компаний используют только общие мессенджеры (WhatsApp, Telegram и проч.). При этом доля тех, кто использует и общие, и корпоративные мессенджеры, составляет 35%, а доля использующих только корпоративные — 10%. Число компаний, где считается допустимым отвечать в течение получаса, сегодня составляет 22%.

Среднее значение времени, которое чаты отнимают от рабочего дня архангелогородцев, составляет 27%. Доля тех, кто тратит на чаты более 50% рабочего времени — 12%. Женщины тратят на чаты в среднем 29% времени, а мужчины — 25%. Молодежь до 35 лет проводит в чатах больше времени, чем те, кто старше: 31% против 20% среди горожан 45+.

При этом большинство (69%) считает, что мессенджеры скорее помогают работе. Но эта доля снижается по мере роста нагрузки: среди тех, кто тратит на чаты более половины рабочего времени, помощь чувствуют 65%, вред — 21%. Для сравнения, среди тех, кто тратит на переписку до 10% времени, мессенджеры мешают лишь 8%.

Справиться с нагрузкой сотрудники пытаются самостоятельно, так как лишь в 1 из 100 компаний руководство ввело периоды тишины. Чаще всего ставят переписку на паузу молодые сотрудники до 35 лет.

(фото с https://life.ru/p/1365856

13 сентябрь 08:58 | : Будни

Главные новости


Руки или голова? Колледж против института
О царской рыбе в Северной Двине

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (177)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20