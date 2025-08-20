42% архангельских компаний продолжают использовать WhatsApp и Telegram

Сегодня 42% архангельских компаний используют только общие мессенджеры (WhatsApp, Telegram и проч.). При этом доля тех, кто использует и общие, и корпоративные мессенджеры, составляет 35%, а доля использующих только корпоративные — 10%. Число компаний, где считается допустимым отвечать в течение получаса, сегодня составляет 22%.



Среднее значение времени, которое чаты отнимают от рабочего дня архангелогородцев, составляет 27%. Доля тех, кто тратит на чаты более 50% рабочего времени — 12%. Женщины тратят на чаты в среднем 29% времени, а мужчины — 25%. Молодежь до 35 лет проводит в чатах больше времени, чем те, кто старше: 31% против 20% среди горожан 45+.



При этом большинство (69%) считает, что мессенджеры скорее помогают работе. Но эта доля снижается по мере роста нагрузки: среди тех, кто тратит на чаты более половины рабочего времени, помощь чувствуют 65%, вред — 21%. Для сравнения, среди тех, кто тратит на переписку до 10% времени, мессенджеры мешают лишь 8%.



Справиться с нагрузкой сотрудники пытаются самостоятельно, так как лишь в 1 из 100 компаний руководство ввело периоды тишины. Чаще всего ставят переписку на паузу молодые сотрудники до 35 лет.

