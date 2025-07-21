Осужденные Поморья иногда уходят в отпуск

Положительно характеризующиеся осужденные подразделений УФСИН России по Архангельской области могут воспользоваться своим правом провести отпуск или решить свои социально-бытовые вопросы за пределами учреждений. С начала года 53 человека провели время дома в кругу своих родных и без нарушений вернулись обратно для отбывания наказания.

Выезд отбывающим наказание за пределы исправительного учреждения регламентирован статьей 97 уголовно-исполнительного кодекса РФ. Основанием для принятия положительного решения является усердие в работе, отсутствие дисциплинарных взысканий. Разрешение дается начальником ИК с учетом характера и тяжести совершенного преступления, отбытого срока, личности и поведения осужденного.

Такой возможностью воспользовались отбывающие наказание в колонии-поселении. Четверо человек выезжали в трудовые отпуска, еще 11 решали свои проблемы по бытовому и трудовому устройству, чтобы к концу срока наказания у них не возникло с этим проблем.

Законным правом выезда за пределы участков, функционирующих как исправительный центр, воспользовались 38 осужденных к принудительным работам. Время, проведенное в семье, - это стимул для исправления. Все самостоятельно вернулись обратно в учреждения в установленный срок.