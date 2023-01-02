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Он 10 лет скрывался от правосудия, но налетел на архангельский УФСИН

В отделении розыска УФСИН России по Архангельской области подвели итоги деятельности за минувший год. Сотрудниками велась активная работа по установлению местоположения лиц, уклоняющихся от отбывания уголовного наказания.

В 2022 году удалось разыскать 217 человек, которые скрывались от правоохранительных органов. За последние несколько лет существенно возросло число лиц, приговоренных к альтернативным лишению свободы видам наказания. Именно они и составляют основную категорию тех, кого приходится разыскивать сотрудникам УФСИН. Это уклоняющиеся от условного осуждения, исправительных и обязательных работ, ограничения свободы, контроля уголовно-исполнительной инспекции, осужденные с отсрочкой приговора и нарушители условий условно-досрочного освобождения.  Этим гражданам после розыска условный срок  и оставшаяся часть УДО были заменены  на реальное лишение свободы. 

Ещё одна большая категория – это осуждённые, уклоняющиеся от получения предписаний для самостоятельного следования и не прибывшие для отбывания наказания в колонию-поселение. Вынося такое решение, суд надеется на законопослушность граждан, однако их приходится искать от нескольких суток до нескольких месяцев.  

Розыскные дела не имеют срока давности и поиск тех, кто пытается скрыться, продолжается постоянно. В прошлом году сотрудникам архангельского УФСИН удалось установить местоположение осуждённого, который десять лет скрывался от отбывания наказания в колонии-поселении за совершенную кражу. 

Все лица, находящиеся в розыске за УФСИН России по Архангельской области, объявляются в федеральный розыск, а есть и те, кто находится и в международном.  

12 январь 14:46 | : Происшествия

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