Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Половина архангелогородцев против единой формы на физкультуре в школе

После обсуждения школьной формы Госдума переключилась на обсуждение спортивной формы учеников. 

Инициатива воспринята жителями Архангельска негативно. За введение спортивной школьной формы единого стандарта — только 26% горожан, против — 55%. Среди родителей школьников голоса распределились следующим образом: за — 31%, против — 59%. Доводы сторонников в основном касаются эстетики: «Пусть будет единая: аккуратная, удобная, приличная». Их оппоненты утверждают: «Под каждого спортсмена (особенно ребенка) форма должна подбираться строго индивидуально. Иначе это может привести к необратимым нарушениям в растущем организме ребёнка как со стороны опорно-двигательного аппарата, так и с дерматологической».

Мужчины чаще женщин выступают против единой формы (57 и 53% соответственно).

Молодежь до 35 лет чаще всего настроена негативно (61% против единой школьной формы для физкультуры, в то время как среди горожан 45+ таких 48%).

Среди опрошенных с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц противников инициативы больше, чем среди тех, чей заработок ниже.

11 сентябрь 08:30 | : Будни

Главные новости


О царской рыбе в Северной Двине
Время светлых ожиданий. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (152)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20