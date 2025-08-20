Половина архангелогородцев против единой формы на физкультуре в школе

После обсуждения школьной формы Госдума переключилась на обсуждение спортивной формы учеников.

Инициатива воспринята жителями Архангельска негативно. За введение спортивной школьной формы единого стандарта — только 26% горожан, против — 55%. Среди родителей школьников голоса распределились следующим образом: за — 31%, против — 59%. Доводы сторонников в основном касаются эстетики: «Пусть будет единая: аккуратная, удобная, приличная». Их оппоненты утверждают: «Под каждого спортсмена (особенно ребенка) форма должна подбираться строго индивидуально. Иначе это может привести к необратимым нарушениям в растущем организме ребёнка как со стороны опорно-двигательного аппарата, так и с дерматологической».



Мужчины чаще женщин выступают против единой формы (57 и 53% соответственно).



Молодежь до 35 лет чаще всего настроена негативно (61% против единой школьной формы для физкультуры, в то время как среди горожан 45+ таких 48%).



Среди опрошенных с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц противников инициативы больше, чем среди тех, чей заработок ниже.