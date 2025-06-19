Вверх
Каждый третий архангелогородец выступает против любой школьной формы

38% жителей Архангельска считают, что в России должна быть единая форма для всех учебных заведений среднего образования. 20% поддерживают идею индивидуальной формы для каждой школы. 1 из 3 выступает против формы вообще. 

Мужчины чаще женщин выступают против школьной формы, тогда как горожанки чаще поддерживают вариант с индивидуальной формой для каждой школы. Интересно, что идею единого дресс-кода одинаково поддерживают и те, и другие.

Различия во взглядах сильно выражены у горожан разных возрастов, что, конечно, ожидаемо. Молодёжь до 35 лет чаще всех против формы (45%) и реже поддерживает единый российский стандарт (19%). Респонденты 45+ самые консервативные: 62% — за единую форму для всей страны и лишь 8% отрицают необходимость школьной формы как таковой.

Родители школьников чаще общества в целом поддерживают как идею всероссийского стандарта школьной формы (42%), так и уникального комплекта одежды у каждой школы (24%). Причем отцы выступают за строгий общероссийский дресс-код учеников значительно чаще матерей.

С новым ГОСТом для школьной формы, действующим с 1 июля 2025 года, уже успели подробно ознакомиться 23% матерей и 10% отцов обучающихся. Иллюстрируя новый стандарт, Роскачество представило вариант комплектов одежды для мальчиков и девочек. Он понравился только 21% отцов и 15% матерей: «Смотрится прилично». 45% мужчин и 52% женщин раскритиковали вариант Роскачества: «Архаично и некрасиво»; «Невзрачная»; «Устаревшая модель костюма для девочки, которая не украсит и не на каждую фигуру»; «Дизайн хуже советского»; «Нет учета специфики южных и северных регионов. Пиджак сложно носить ребенку с пуховиком»; «Будто театральный реквизит завалялся, запылился».

Более подробно по теме читайте в материале «Быть или не быть?». 

16 август 09:02 | : Будни

20 млн как с куста
Трамп ходит ферзём

