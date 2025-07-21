Вверх
В Красноборском монастыре отметили престольный праздник

    День Грузинской иконы Божией Матери отметили в Красногорском монастыре. Праздничную Литургию совершил клирик Пинежского благочиния священник Алексий Савушкин.

    По сложившейся традиции после богослужения прошел крестный ход по территории бывшей обители.

    Напомним, Красногорский монастырь был разорен в советское время и до сих пор находится в руинированном состоянии. В уцелевшем строении игуменского корпуса обители обустроена молитвенная комната, там хранится большой список иконы Грузинской Божией Матери.

    Эту икону Богородицы привезли в бывший Красногорский монастырь клирик Сергиево-Посадского благочиния протоиерей Андрей Крашенинников и послушник Степан Друганин. Образ высотой в половину человеческого роста написан специально для пинежской обители.

    Напомним, Красногорский монастырь основан в 1606 году преподобным Макарием Красногорским на горе Черной. Основатель обители принес туда список Владимирской иконы Божией Матери. Монастырю покровительствовал ярославский купец Егор Лыткин. По его инициативе в обитель принесли чудотворную икону Грузинской Божией Матери.

    Икона, после завоевания Грузии персидским шахом (в 1622 г.), была увезена в числе военной добычи в Персию и здесь приобретена приказчиком ярославского купца Егора Лыткина. Лыткин, по особому откровению во сне, передал приобретенную святыню в Красногорский монастырь 22 августа (ст. стиль) 1629 года. На средства Лыткина и по его плану была построена и освящена деревянная шатровая церковь Пречистые Богородицы Похвалы. Он также снабдил новый храм приличной церковной утварью и книгами.

    В 1650 году патриарх Никон, митрополит Новгородский, исследовал сказания о чудесах от этого образа Богородицы и установил в память принесения этой иконы в монастырь празднование 22 августа (4 сентября по новому стилю).

    Грамотами 1698 и 1699 гг. преосвященным Афанасием было учреждено ежегодное перенесение иконы Грузинской Божией Матери из Красногорского монастыря в Холмогоры, а затем на время Маргаритинской ярмарки в Архангельск.

    В царствование Алексея Михайловича Грузинская икона Божьей Матери отправлялась в Сибирь, Устюг, Вологду, Тотьму, Ярославль, Переславль-Залесский и Москву. До закрытия монастыря Владимирская и Грузинская иконы Божьей Матери поочередно переносились из монастыря в приходы г. Архангельска, Пинежского и Холмогорского уездов.

    Чудотворная сила Грузинской иконы Божией Матери привлекала в Красногорский монастырь тысячи богомольцев. Сюда на поклонение приезжали великие князья и княгини, двинские градоначальники и архангельские губернаторы.

    В 1920 году Красногорский монастырь был разорен и закрыт. Судьба обеих чудотворных икон — Грузинской и Владимирской — неизвестна. В советские годы в зданиях обители располагалась коммуна, потом лагерь отдыха для детей. До 1990-х годов в уцелевших постройках размещался психоневрологический интернат. 

06 сентябрь 09:30 | : Будни / Верую

