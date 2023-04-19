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Молодые москвичи поклонились святыням Пинежья

    Восемь участников молодежного миссионерского проекта московского Сретенского монастыря «Родная земля» посетили Пинежский округ. Сопровождал ребят священник Петр Кузнецов.

    Гости помолились в Красногорском монастыре. Обитель основана в 1606 году преподобным Макарием Красногорским на горе Черной. Основатель обители принес туда список Владимирской иконы Божией Матери. Монастырю покровительствовал ярославский купец Егор Лыткин. По его инициативе в обитель принесли чудотворную икону Грузинской Божией Матери. Образ стал одним из самых почитаемых на Севере. В 1920 году Красногорский монастырь был разорен и закрыт. Судьба обеих икон — Грузинской и Владимирской — неизвестна. В советские годы в зданиях обители располагалась коммуна, потом лагерь отдыха для детей. До 1990-х годов в уцелевших постройках размещался психоневрологический интернат. В 2006 году были восстановлены жилое здание монастыря, обустроена прилегающая территория.

    Путешественники помолились на могиле преподобного Никона — последнего старца Оптиной пустыни. Угодник Божий завершил земную жизнь в ссылке неподалеку от Красногорского монастыря.

    Затем паломники посетили старинный храм в деревне Сояла, где служил Литургию святой Иоанн Кронштадтский. Покровская церковь, построенная в 1790 году, обликом повторяет своих предшественников — храмы, стоявшие на этом месте с XV века. Это единственный сохранившийся на Пинеге деревянный шатровый храм.

    В поселке Пинега гости дали концерт в местном доме культуры.

    Отметим, что «Родная земля» регулярно посещает Архангельскую область. Добровольцы, среди которых студенты церковных и светских вузов, помогают проводить богослужения в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах нашего региона, а также участвуют в социальном служении.

    Летом 2022 года с волонтерами встретился митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий. Архипастырь благословил волонтеров на дальнейшие труды в Архангельской митрополии и пожелал им благословенных успехов.

06 июль 10:28 | : Будни / Верую

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