Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Зеки Поморья тоже сели за парты

Сегодня в школах и учебно-консультационных пунктах подразделений УФСИН России по Архангельской области прозвенел первый школьный звонок. За парты в исправительных учреждениях сели порядка 300 осужденных, в Архангельской воспитательной колонии начали обучение около 60 подростков.

В подразделениях уголовно-исполнительной системы региона действуют 13 учебно-консультационных пунктов и две школы – в Архангельской воспитательной колонии и ИК-14 г. Вельска. В образовательных заведениях в течение летнего периода были сделаны необходимые косметические ремонты, закуплено многое, что нужно для учебного процесса. 

Проведенная комиссионная проверка готовности учреждений ко Дню знаний подтвердила полное соответствие требованиям нормативных документов и готовность возобновить учебный процесс первого сентября. Специалисты проверили соблюдение требований безопасности образовательных объектов перед началом занятий. Они оценили работоспособность систем противопожарной защиты, состояние сигнализаций, функционирование тревожных кнопок, а также обеспеченность образовательными материалами и техническими средствами обучения. 

Согласно законодательству Российской Федерации в подразделениях уголовно-исполнительной системы Поморья организуется обязательное получение общего образования осужденными, не достигшими 30-летнего возраста. Другие лица, находящиеся в местах лишения свободы, вправе получать дополнительное образование добровольно, подав соответствующее заявление администрации учреждения.

01 сентябрь 12:46 | : Будни

Главные новости


Шли корабли в Архангельск
Они тоже были школьниками. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (14)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20