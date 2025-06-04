Зеки Поморья тоже сели за парты

Сегодня в школах и учебно-консультационных пунктах подразделений УФСИН России по Архангельской области прозвенел первый школьный звонок. За парты в исправительных учреждениях сели порядка 300 осужденных, в Архангельской воспитательной колонии начали обучение около 60 подростков.

В подразделениях уголовно-исполнительной системы региона действуют 13 учебно-консультационных пунктов и две школы – в Архангельской воспитательной колонии и ИК-14 г. Вельска. В образовательных заведениях в течение летнего периода были сделаны необходимые косметические ремонты, закуплено многое, что нужно для учебного процесса.

Проведенная комиссионная проверка готовности учреждений ко Дню знаний подтвердила полное соответствие требованиям нормативных документов и готовность возобновить учебный процесс первого сентября. Специалисты проверили соблюдение требований безопасности образовательных объектов перед началом занятий. Они оценили работоспособность систем противопожарной защиты, состояние сигнализаций, функционирование тревожных кнопок, а также обеспеченность образовательными материалами и техническими средствами обучения.

Согласно законодательству Российской Федерации в подразделениях уголовно-исполнительной системы Поморья организуется обязательное получение общего образования осужденными, не достигшими 30-летнего возраста. Другие лица, находящиеся в местах лишения свободы, вправе получать дополнительное образование добровольно, подав соответствующее заявление администрации учреждения.