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Осужденные Архангельской области дорвались до знаний

В День знаний традиционно учебный год начнется в школах и учебно-консультационных пунктах подразделений УФСИН России по Архангельской области. В этот день приступят к обучению 460 лиц, отбывающих наказание.

Всего в учреждениях областного Управления функционируют 13 УКП и две школы - в ИК-14 (г. Вельск) и воспитательной колонии (п. Талаги, Приморский район). Согласно законодательству в подразделениях уголовно-исполнительной системы Поморья организуется обязательное получение общего образования осужденными, не достигшими 30-летнего возраста. Остальные отбывающие наказание имеют возможность получить образование по собственному желанию согласно поданному заявлению. Таких в этом учебном году более 70 человек.

В течение летнего периода в образовательных учреждениях проводись косметические и капитальные ремонты, закупались необходимые учебные пособия и канцелярия. Для учащихся также приобрели необходимую учебную литературу и оборудование.

Первого сентября в учебно-консультационных пунктах и школах регионального УФСИН пройдут торжественные линейки.

 

30 август 11:28 | : Будни

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