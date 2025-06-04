Вверх
Архангелогородцы не попали в список довольных жизнью

Средний уровень удовлетворенности жизнью среди экономически активного населения страны составляет 6,18 балла из 10 возможных.

 Мужчины в среднем менее удовлетворены своей жизнью (5,87 балла против 6,44 среди женщин).

 Наибольший уровень удовлетворенности жизнью характерен для зумеров (6,53 балла у молодежи до 24 лет).

 Респонденты со средним профессиональным образованием более довольны жизнью (6,24 балла), чем обладатели высшего образования (5,98).

 Трудоустроенные россияне чаще довольны текущей действительностью, чем безработные (6,46 и 5,76 балла соответственно).

 Уровень удовлетворенности всеми аспектами жизни россиян с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц — 6,05 балла из 10. Респонденты с доходом 50—100 тысяч менее довольны собой (5,84 балла). Опрошенные с доходом от 100 тысяч рублей демонстрируют уровень удовлетворенности в 6,37 балла.

 Социально-семейный статус оказывает сильное влияние на восприятие жизни. Те, кто состоит в браке, значительно более довольны тем, как складывается жизнь (6,38), чем одинокие респонденты (5,19). Аналогичная, хотя и менее выраженная, тенденция наблюдается среди респондентов с детьми (6,14) и без них (5,33).

 Наивысшие показатели удовлетворенности жизнью зафиксированы в Поволжье и южных городах: Самаре (6,75), Ростове-на-Дону (6,70) и Краснодаре (6,48), и это несмотря на то, что средние зарплаты здесь на треть ниже, чем в столице. В то же время в Москве (5,81) и Санкт-Петербурге (5,85), предлагающих наиболее высокий средний заработок, уровень удовлетворенности жизни оказался одним из самых низких, практически наравне с Челябинском (5,58), Омском (5,59) и Волгоградом (5,71).

Как видим, Архангельска нет и в помине…

(картинка с https://logoslab.ru

