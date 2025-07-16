Вверх
Архангельские родители рвутся на школьные линейки к своим детям

В Архангельске 39% работающих родителей школьников планируют взять выходной, отгул или отпуск 1 сентября, чтобы проводить ребенка в школу. Причем женщины чаще мужчин готовы посвятить этот день детям. Еще 20% придут на работу с опозданием, после посещения праздничных линеек.

Опрос HR-специалистов показал, что лишь 15% компаний официально предоставляют выходной 1 сентября родителям школьников, еще 20% работодателей делает это неофициально.

Традиция дарить подарки детям сотрудников тоже пока не стала массовой: только 2% компаний вручают их всем школьникам, а 9% — исключительно первоклассникам. Чаще всего речь идет о наборах канцелярских принадлежностей.

Как получить выходной 1 сентября — читайте разъяснения юриста по трудовому праву.

 

 

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20