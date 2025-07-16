Архангельские родители рвутся на школьные линейки к своим детям

В Архангельске 39% работающих родителей школьников планируют взять выходной, отгул или отпуск 1 сентября, чтобы проводить ребенка в школу. Причем женщины чаще мужчин готовы посвятить этот день детям. Еще 20% придут на работу с опозданием, после посещения праздничных линеек.



Опрос HR-специалистов показал, что лишь 15% компаний официально предоставляют выходной 1 сентября родителям школьников, еще 20% работодателей делает это неофициально.



Традиция дарить подарки детям сотрудников тоже пока не стала массовой: только 2% компаний вручают их всем школьникам, а 9% — исключительно первоклассникам. Чаще всего речь идет о наборах канцелярских принадлежностей.



Как получить выходной 1 сентября — читайте разъяснения юриста по трудовому праву.



