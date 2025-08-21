Зампрокурора Поморья проверила готовность школ к 1 сентября

Заместитель прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа Елена Архипова с целью оценки готовности школ к началу нового учебного года 20.08.2025 осуществила рабочий выезд в ряд общеобразовательных организаций области.

Елена Архипова посетила школы на 860 мест в г. Архангельске и на 320 мест в п. Катунино Приморского муниципального округа, построенные в рамках реализации национального проекта «Образование», а также образовательные организации городов Новодвинска и Северодвинска, в которых проводится либо завершается капитальный ремонт зданий.

В ходе выезда заместителем прокурора области и автономного округа руководители школ предостережены о недопустимости срыва начала учебного года в новых отремонтированных зданиях.

Вопросы подготовки образовательных организаций к новому учебному году остаются на контроле прокуратуры области и автономного округа.