Жизнь после отпуска. Поморские страдания

Жители Архангельской области стали чаще жаловаться на постотпускной стресс: 31% в 2022 году и 35% сегодня. Женщинам возвращение на работу дается тяжелее, чем мужчинам: нервозность и беспокойство в первые дни после отдыха испытывает 41% севрянок и 28% представителей сильного пола. Среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц страдает от постотпускного стресса каждый третий, а среди тех, кто зарабатывает меньше, — 36%.



Среди представителей распространенных профессиональных групп особенно тяжело дается выход на работу из отпуска врачам (45% нервничают больше обычного в первые дни), бухгалтерам (44%) и PR-специалистам (41%). Реже других на постотпускной стресс жаловались дизайнеры (19%), программисты и маркетологи (по 27%).

Очевидно, что тяжелее вливаться в рабочий ритм тем, чья работа требует постоянного контроля и оперативного включения в процессы. А вот те, кто работает в более предсказуемом графике или с четкими задачами, восстанавливают рабочий темп гораздо легче.



(фото с https://socialuvym.rkomi.ru)