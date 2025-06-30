Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жизнь после отпуска. Поморские страдания

Жители Архангельской области стали чаще жаловаться на постотпускной стресс: 31% в 2022 году и 35% сегодня. Женщинам возвращение на работу дается тяжелее, чем мужчинам: нервозность и беспокойство в первые дни после отдыха испытывает 41% севрянок и 28% представителей сильного пола. Среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц страдает от постотпускного стресса каждый третий, а среди тех, кто зарабатывает меньше, — 36%.

 Среди представителей распространенных профессиональных групп особенно тяжело дается выход на работу из отпуска врачам (45% нервничают больше обычного в первые дни), бухгалтерам (44%) и PR-специалистам (41%). Реже других на постотпускной стресс жаловались дизайнеры (19%), программисты и маркетологи (по 27%).

Очевидно, что тяжелее вливаться в рабочий ритм тем, чья работа требует постоянного контроля и оперативного включения в процессы. А вот те, кто работает в более предсказуемом графике или с четкими задачами, восстанавливают рабочий темп гораздо легче.

(фото с https://socialuvym.rkomi.ru

21 август 07:44 | : Будни

Главные новости


«Свободу Виктору Перестукину!»
​Первый профсоюзный съезд в Архангельске как отражение своего времени

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (260)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20