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Больше половины архангелогордцев испытывают постпраздничный стресс

В необходимости адаптации сотрудников, возвращающихся к работе после новогодних каникул, уверены 30% представителей предприятий и организаций (напомним, что большинство из них — кадровики, которые, с одной стороны, видят динамику показателей работы персонала после праздников, а с другой стороны, и сами могут страдать от постканикулярного стресса).

Впрочем, компаний, которые хоть что-то предпринимают для того, чтобы облегчить первые рабочие дни января, не набралось и 1%. Таким образом, борьба с постновогодним стрессом — дело рук самих стрессующих.

 А между тем опрос трудоустроенных архангелогородцев показал, что 62% из них непросто вливаться в работу после праздников. 23% ничего не предпринимают, чтобы снизить постканикулярный стресс. 7% предпочитают «клин клином вышибать», с первого дня погружаясь в работу с головой. Каждый двадцатый применяет практики самовнушения и медитации.

По 3% опрошенных стараются высыпаться и заниматься спортом. Еще 3% уверены, что стресс отступает после бокала хорошего алкоголя за ужином. Также 3% говорят, что стресса становится гораздо меньше, если на каникулах удалось качественно отдохнуть. Звучал и вполне разумный совет не нагружать себя в первые рабочие дни, вливаясь в процессы постепенно (3%). 2% опрошенных предпочитают первые рабочие дни находиться «под прикрытием» успокоительных. Еще 2% бороться со стрессом помогает общение с семьей и друзьями.

 Не испытывает стресса в январе только 1 из 3 работающих: «На работе благоприятная обстановка, стресса нет»; «Абсолютно спокоен. И с удовольствием иду на работу, потому что скучаю. Работа нравится».

(фото с https://courtreportersaz.com

06 январь 09:25 | : Будни

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