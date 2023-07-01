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На острове Земля Александры освятили самый северный поклонный крест

    Поклонный крест на острове Земля Александры освятил епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    «На острове Земля Александры военнослужащие Северного флота (СФ) и представители Русского географического общества (РГО) установили самый северный поклонный крест на мысе Двойной, — рассказали в ведомстве. — Установка монумента осуществлялась во время комплексной экспедиции СФ и РГО на архипелаг Земля Франца-Иосифа в рамках реализации патриаршего проекта "Русская Арктика и Антарктида". Силами военнослужащих флота крест длинной восемь метров и весом в полторы тонны был доставлен с большой земли. Они установили его на территории национального парка "Русская Арктика". Поклонный крест изготовлен из лиственницы по канонам Православия».

    Также в Минобороны сообщили, что «в событии приняли участие военнослужащие подразделений СФ, находящиеся на острове Земля Александры, представители командования флота, а также представители РГО».

    Как отметил начальник регионального центра управления обороной Российской Федерации штаба СФ контр-адмирал Сергей Артамонов, поклонный крест поставлен в ознаменование 150-летия открытия архипелага Земля Франца-Иосифа и является самой северной точкой российской земли. «Освоение этих земель будет вестись и дальше с целью присутствия россиян, развития инфраструктуры и той мощи, которая позволяет оберегать арктические просторы нашей Родины», — сказал контр-адмирал Сергей Артамонов. 

(по материалам Архангельской епархии)


15 сентябрь 09:09 | : Будни / Верую

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