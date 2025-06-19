Рожай, пока учишься

Только не в школе, пожалуйста, в институте. И сразу получишь 100 тысяч рублей! Подробности у издания «Регион 29»:

С 1 сентября в Архангельской области и НАО вступают в силу изменения в системе выплат пособий по беременности и родам для студенток очной формы обучения.

Главное изменение:

Ранее пособие рассчитывалось от размера стипендии

Теперь выплата будет составлять 100% прожиточного минимума для трудоспособного населения региона проживания

Кто может получить пособие:

Студентки вузов

Учащиеся колледжей

Учащиеся училищ

Студентки техникумов

Обучающиеся в организациях дополнительного профессионального образования

Аспиранты научных организаций

Размеры выплат за 140 дней декретного отпуска:

В Архангельской области — более 100 тысяч рублей

В Ненецком автономном округе — более 148 тысяч рублей

Способы оформления пособия:

Через портал Госуслуг

В клиентской службе ОСФР по Архангельской области и НАО

В МФЦ

Важно: выплаты осуществляются за счет средств федерального бюджета. Полномочия по назначению пособий переданы Социальному фонду России.

(фото с https://tomsk.mk.ru)