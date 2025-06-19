Вверх
Рожай, пока учишься

Только не в школе, пожалуйста, в институте. И сразу получишь 100 тысяч рублей! Подробности у издания «Регион 29»:

С 1 сентября в Архангельской области и НАО вступают в силу изменения в системе выплат пособий по беременности и родам для студенток очной формы обучения.

Главное изменение:

  • Ранее пособие рассчитывалось от размера стипендии
  • Теперь выплата будет составлять 100% прожиточного минимума для трудоспособного населения региона проживания

Кто может получить пособие:

  • Студентки вузов
  • Учащиеся колледжей
  • Учащиеся училищ
  • Студентки техникумов
  • Обучающиеся в организациях дополнительного профессионального образования
  • Аспиранты научных организаций

Размеры выплат за 140 дней декретного отпуска:

  • В Архангельской области — более 100 тысяч рублей
  • В Ненецком автономном округе — более 148 тысяч рублей

Способы оформления пособия:

  • Через портал Госуслуг
  • В клиентской службе ОСФР по Архангельской области и НАО
  • В МФЦ

Важно: выплаты осуществляются за счет средств федерального бюджета. Полномочия по назначению пособий переданы Социальному фонду России.

(фото с https://tomsk.mk.ru

 

14 август 17:38 | : Будни

