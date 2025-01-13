Более 57 тысяч детей в Архангельской области и НАО получают единое пособие

Отделение СФР по Архангельской области и НАО выплачивает единое пособие родителям более 57 тысяч детей, сообщает пресс-служба ведомства. Заявление на выплату может подать один из родителей, усыновитель или опекун ребенка.

Для получения пособия проводится комплексная оценка нуждаемости семьи, учитываются доходы, имущество и занятость родителей. Пособие назначается, если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума (для районов Крайнего Севера Архангельской области — 23 141 рубль, для приравненных местностей — 19 912 рублей, для НАО — 29 389 рублей).

Каждый трудоспособный член семьи должен иметь доход не менее 4 МРОТ (89 760 рублей) за последние 12 месяцев. Исключение составляют случаи временной нетрудоспособности по объективным причинам.

Теперь семьи могут синхронизировать сроки назначения пособий, подавая заявление на всех детей одновременно. Процесс оформления пособия на новорожденного упрощен для семей, уже получающих выплаты на старших детей.

Размер пособия зависит от дохода семьи и составляет 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на детей. В Архангельской области оно составляет от 11 223,50 до 22 447 рублей, в НАО — от 15 353 до 30 706 рублей.

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