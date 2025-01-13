Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Более 57 тысяч детей в Архангельской области и НАО получают единое пособие

Отделение СФР по Архангельской области и НАО выплачивает единое пособие родителям более 57 тысяч детей, сообщает пресс-служба ведомства. Заявление на выплату может подать один из родителей, усыновитель или опекун ребенка.

Для получения пособия проводится комплексная оценка нуждаемости семьи, учитываются доходы, имущество и занятость родителей. Пособие назначается, если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума (для районов Крайнего Севера Архангельской области — 23 141 рубль, для приравненных местностей — 19 912 рублей, для НАО — 29 389 рублей).

Каждый трудоспособный член семьи должен иметь доход не менее 4 МРОТ (89 760 рублей) за последние 12 месяцев. Исключение составляют случаи временной нетрудоспособности по объективным причинам.

Теперь семьи могут синхронизировать сроки назначения пособий, подавая заявление на всех детей одновременно. Процесс оформления пособия на новорожденного упрощен для семей, уже получающих выплаты на старших детей.

Размер пособия зависит от дохода семьи и составляет 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на детей. В Архангельской области оно составляет от 11 223,50 до 22 447 рублей, в НАО — от 15 353 до 30 706 рублей.

За консультациями можно обращаться по номеру 8 800 100 00 01.

03 апрель 14:00 | : ---

Главные новости


С ленты сельских новостей Поморья. Март 1925 года
Юбилей Победы не за горами. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2025 (43)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20