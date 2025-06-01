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Министр Бажанова побывала в вельской колонии. Ей там понравилось

В исправительной колонии №14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) состоялась встреча с министром агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ириной Бажановой.

Мероприятие прошло с целью координации взаимодействия между сторонами и обеспечения потребностей региональных органов власти в товарах и услугах, производимых и оказываемых исправительным учреждением. Это важно для загрузки производственных мощностей Центра трудовой адаптации осужденных ИК-14 и дополнительного трудоустройства отбывающих наказание.

Участники встречи отметили, что исправительная колония №14 областной УИС на протяжении продолжительного времени имеет положительный опыт работы с региональными органами власти по многим направлениям. Так, в настоящий момент налажено деловое сотрудничество с ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ». Осужденными проведен капитальный ремонт кабинета магнитно-резонансной томографии, благодаря чему созданы комфортные условия жителям Вельского района при проведения данного обследования. Сегодня также проводится ремонтные работы по замене системы отопления районной больницы.

Министр региона Ирина Бажанова в сопровождении сотрудников производственных служб прошлась по территории промышленной зоны. На участке лесозаготовки и деревообработки  увидела, что делают осужденные. Срубы от ИК-14, деревянные беседки и арт-объекты  пользуются спросом у заказчиков. 

В ходе встречи стороны обменялись мнениями и обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. 

В заключении визита Ирина Бажанова отметила инициативность сотрудников ИК-14 и муниципальных властей по конструктивному взаимодействию, которое решает важные задачи по развитию производственного сектора уголовно-исполнительной системы. 


 

30 июль 11:01 | : Будни

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