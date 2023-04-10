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Архангельский министр связи познакомился с жизнью исправительной колонии

С производственным сектором исправительной колонии №4 УФСИН России по Архангельской области (г. Котлас) познакомили министра связи и информационных технологий правительства Поморья. 

В сопровождении временно исполняющего обязанности начальника ИК-4 Евгения Ширяева и начальника центра трудовой адаптации ИУ  Александра Кулакина министр  Павел Окладников обошел территорию промышленной зоны. Представитель регионального правительства посмотрел, как организована работа на некоторых производственных объектах, в частности, на участках лесопиления и деревообработки, в швейном цехе и мастерской по изготовлению сувенирной продукции. Павлу Анатольевичу представили образцы выпускаемых изделий. 

Врио начальника ИК-4 Евгений Ширяев рассказал, что учреждение с целью загрузки производственных мощностей ЦТАО и организации дополнительных рабочих мест для осужденных рассматривает разные варианты сотрудничества, в том числе успешно выполняет муниципальные заказы. 

Подобные рабочие встречи организуются для координации взаимодействия  УФСИН и органов власти субъекта РФ.  В рамках визитов  в подразделениях областной уголовно-исполнительной системы решается ряд вопросов по обеспечению потребностей подведомственных муниципалитетам учреждений.


15 май 11:26 | : Будни

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