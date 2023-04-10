Архангельский министр связи познакомился с жизнью исправительной колонии

С производственным сектором исправительной колонии №4 УФСИН России по Архангельской области (г. Котлас) познакомили министра связи и информационных технологий правительства Поморья.

В сопровождении временно исполняющего обязанности начальника ИК-4 Евгения Ширяева и начальника центра трудовой адаптации ИУ Александра Кулакина министр Павел Окладников обошел территорию промышленной зоны. Представитель регионального правительства посмотрел, как организована работа на некоторых производственных объектах, в частности, на участках лесопиления и деревообработки, в швейном цехе и мастерской по изготовлению сувенирной продукции. Павлу Анатольевичу представили образцы выпускаемых изделий.

Врио начальника ИК-4 Евгений Ширяев рассказал, что учреждение с целью загрузки производственных мощностей ЦТАО и организации дополнительных рабочих мест для осужденных рассматривает разные варианты сотрудничества, в том числе успешно выполняет муниципальные заказы.

Подобные рабочие встречи организуются для координации взаимодействия УФСИН и органов власти субъекта РФ. В рамках визитов в подразделениях областной уголовно-исполнительной системы решается ряд вопросов по обеспечению потребностей подведомственных муниципалитетам учреждений.



