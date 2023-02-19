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Архангелогородцы признались, чем их раздражают руководители

Только 1 из 3 работающих архангелогородцев ничего не раздражает в их непосредственных руководителях. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане из всех округов страны.

 Самой раздражающей привычкой начальства для северян является вспыльчивость, особенно выражающаяся агрессией и криком, — ее назвали 7% работающих. 4% респондентов раздражает некомпетентность руководства. По 3% россиян негативно относятся к таким привычкам руководителя, как прокрастинация, ложь, неприятие мнения подчиненных, обесценивание работы и отсутствие дисциплины. В руководителях также раздражает бескультурье, высокомерие и безразличие (по 2%). По 1% опрошенных раздражающими привычками начальства назвали звонки и сообщения после окончания рабочего дня, абьюз, фаворитизм, жадность, злоупотребление полномочиями, игнорирование сообщений.

 Только каждого третьего ничего не раздражает в своем руководителе (31%).

 Женщин чаще мужчин нетерпимы к вспыльчивости и агрессии со стороны руководителя. Прокрастинация и недисциплинированность начальника также больше раздражает женщин. Мужчины же чуть чаще негативно относятся к злоупотреблению полномочиями, некомпетентности и лжи.

01 июнь 07:47 | : Будни

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