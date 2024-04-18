Архангелогородцы винят в стрессе нагрузку на работе, начальство и коллег

За год россияне стали чаще нервничать из-за больших объемов работы.

Топ-3 наиболее стрессогенных факторов на работе по результатам опросов: отношение руководства (15% опрошенных), непрофессионализм команды (9%) и высокая нагрузка (8%). По 7% архангелогородцев нервничают главным образом из-за некомпетентности начальства и поведения сослуживцев (сплетен, интриг и проч.). У 6% стресс вызывает маленькая зарплата. У 5% — размытые нечеткие задачи. Счастливчиков, не испытывающих стресса на работе, — всего 7% от общего числа опрошенных.



Мужчины чаще называли источником стресса непрофессионализм непосредственного руководителя и маленький заработок, женщины более чувствительны к поведению руководства и коллег.



По сравнению с прошлым годом северяне стали чаще нервничать из-за большой нагрузки (8% сегодня против 3% в 2023 году) и, напротив, меньше раздражаться из-за поведения коллег (7 и 14% соответственно).

(фото с https://worldinform.ru)