Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородцы винят в стрессе нагрузку на работе, начальство и коллег

За год россияне стали чаще нервничать из-за больших объемов работы. 

Топ-3 наиболее стрессогенных факторов на работе по результатам опросов: отношение руководства (15% опрошенных), непрофессионализм команды (9%) и высокая нагрузка (8%). По 7% архангелогородцев нервничают главным образом из-за некомпетентности начальства и поведения сослуживцев (сплетен, интриг и проч.). У 6% стресс вызывает маленькая зарплата. У 5% — размытые нечеткие задачи. Счастливчиков, не испытывающих стресса на работе, — всего 7% от общего числа опрошенных.

 Мужчины чаще называли источником стресса непрофессионализм непосредственного руководителя и маленький заработок, женщины более чувствительны к поведению руководства и коллег.

 По сравнению с прошлым годом северяне стали чаще нервничать из-за большой нагрузки (8% сегодня против 3% в 2023 году) и, напротив, меньше раздражаться из-за поведения коллег (7 и 14% соответственно).

(фото с https://worldinform.ru

 

15 май 08:30 | : Будни

Главные новости


Спектакль «Отцово наследства» театра «Словица». Видеозапись
Меню фронтовой кухни. Реальные рецепты

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2024 (155)
Апрель 2024 (354)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)



Деньги


все материалы
«    Май 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20