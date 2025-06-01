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Ханжи XXI века. 47% архагелогородцев осуждают курортные романы

40% жителей Архангельска уверены, что муж и жена должны отдыхать только вместе, еще 49% предпочитают совместный отдых, но допускают редкие раздельные поездки. 8% опрошенных выступают за преимущественно раздельный отдых, не отрицая редкие совместные путешествия. И только 3% уверены, что супругам полезно отдыхать исключительно порознь: «Если люди живут в студии, работают из дома и всё время рядом, не имея личного пространства, то отдыхать лучше отдельно».
 
 Одним из возможных последствий раздельного отпуска может стать курортный роман. К таким отношениям положительно относятся 18% горожан, в то время как 47% осуждают их.
 
 Курортные романы мужчины одобряют чаще женщин, а одинокие — чаще состоящих в браке.
 
 Сторонники исключительно раздельного отдыха не видят ничего предосудительного в отпускной любовной интрижке чаще, чем те, кто предпочитает проводить отпуск исключительно со второй половиной.

25 июль 09:30 | : Будни

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