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Большинство архангелогородцев ездят в отпуск со своим

61% архангелогородцев в этом году смогли синхронизировать свой график с отпуском второй половины, 24% признались, что, несмотря на желание, так и не сумели организовать совместный отдых, 7% — не планируют этого, так как не хотят отдыхать вместе.

Среди архангелогородцев в возрасте от 35 до 45 лет больше всего тех, кому удалось организовать отпуск в одно время с любимыми (64%). Из тех, кому более 45 лет, это получилось только у 57%.

Архангелогородцы, состоящие в официальном браке, чаще согласовывают отпуска, чем те, чьи отношения не зарегистрированы, — 61 и 46% соответственно.

18 июнь 12:34 | : Будни

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