Фонд "Вереница" зовет спасать северные храмы

Благотворительный фонд «Вереница. Спасение деревянных памятников Русского Севера» приглашает присоединиться к волонтерскому отряду, спасающему старинные храмы в четырех округах Архангельской области. Экспедиция продлится с 7 по 16 апреля.

Участники будут работать в четырех Никольских церквях — в деревне Гридинской (Виноградовский округ), в деревне Остахино (Шенкурский округ), в деревне Зачачье (Холмогорский округ) и в селе Волосово (Каргопольский округ), а также потрудятся в пожарной каланче поселка Березник (Вельский район).

«Грядет наша "большая апрельская баллада". Это редкий шанс за неделю увидеть несколько районов Архангельской области и принести большую пользу. Отряд будет корить бревна, строить навесы, также будут и другие работы. Работать будем много, световой день уже длинный, позволяет это», — сообщается в группе «Вереницы» в соцсети.

Узнать подробности о поездке можно у руководителя фонда Маргариты Баевой по телефону 8(926)-939-29-83. Также задать вопросы можно на форуме «Вереницы» http://verenitsa.ru/forum/forum_topic.php?id=21877&p

Благотворительный фонд «Вереница» занимается восстановлением деревянных храмов на Русском Севере. За 14 лет существования «Вереница» спасла 17 храмов и несколько старинных домов, открыла небольшой музей и помогла 500 библиотекам.