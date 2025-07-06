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Больше половины архангелогородцев всегда готовы заложить своих коллег

58% жителей Архангельска сообщат руководству, если узнают, что их коллега сливает ценную информацию: «Такая ситуация может нанести серьезный ущерб бизнесу, поэтому лучше сразу проинформировать руководство и разобраться в проблеме»; «Не люблю предательство»; «Расскажу обязательно, но найду возможность сделать это анонимно».
 
 14% опрошенных, напротив, предпочтут не вмешиваться: «Стучать нехорошо. Впрочем, всё зависит от того, страдают ли в этой ситуации мои интересы»; «Я работаю в такой сфере, что утечка данных — обычное явление, и борьба с этим бесполезна». 28% горожан затрудняются с однозначным ответом: «Если я с коллегой в хороших дружеских отношениях, то я прежде всего поговорю с ним, а потом приму решение».
 
 Более принципиальными оказались горожане в возрасте от 35 до 45 лет — 63% из них готовы сообщить руководству о недобросовестном коллеге. Чем выше доход, тем чаще работники ставят интересы компании выше личных отношений: 7 из 10 респондентов с доходом от 100 тысяч рублей не станут скрывать факта утечки информации, тогда как среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей, столь же однозначной позиции придерживается только 41%.

23 июль 08:00 | : Будни

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