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В российских компаниях продолжает процветать корпоративное стукачество

Корпоративная этика превыше всего: о факте разглашения сослуживцем служебной информации доложит начальству каждый второй россиянин. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

 54% россиян расскажут руководству о коллеге, сливающем ценную информацию конкурентам: «Не хочется, чтобы фирма несла убытки»; «Обязательно сообщу после тщательной проверки полученной информации»; «Стараюсь быть ответственной, честной и справедливой. Не переношу подлость и вранье». 13% оставят подобные сведения при себе: «Не лезу ни в своё дело. Все тайное становится явным»; «Попрошу коллегу самого все рассказать начальству». Каждый третий затрудняется с решением: «Прежде поговорю с этим коллегой, попытаюсь выяснить причину, может, возможно еще помочь образумиться».

 Чаще всего готовность сообщить об утечке информации демонстрирует молодежь до 24 лет (64%), реже всего — респонденты от 25 до 44 лет (51%).

 За 10 лет бескомпромиссных россиян стало чуть больше: сегодня — 54%, в 2013 году — 50%.

12 март 07:26 | : Экономика / Скандалы

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