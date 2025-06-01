Не повредит. Игроки "Водника" помолились перед началом хоккейного сезона

Перед началом нового хоккейного сезона архангельская команда «Водник» собралась на богослужение в Спасо-Преображенском храме Архангельска.

Молебен возглавил священник Андрей Слиняков. «Верность себе и верность Богу обязательно помогут преодолеть все неурядицы», — сказал отец Андрей, напутствуя спортсменов.

Отметим, что хоккей с мячом находится под патронатом Русской Православной Церкви.

В ноябре 2023 года с игроками, тренерами и руководителями «Водника» встретился митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий. Архипастырь побеседовал со спортсменами и благословил их образами святого Архистратига Божия Михаила.

«Хоккей с мячом — исконно русский вид спорта, который развивает как физические способности, так и духовно-волевые качества, — напомнил митрополит Корнилий. — Любая победа на спортивном поприще — это, можно сказать, подвиг для всей команды. Победа складывается из многих составляющих, она немыслима без усилий духа и воли».