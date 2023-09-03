Хоккейная команда "Водник" помолилась за победу в Кубке России

Перед отъездом на финальный этап розыгрыша Кубка России по хоккею с мячом, который пройдет в Кемерово, команда «Водник» собралась на молебен в Успенском храме Архангельска.

Богослужение совершил настоятель священник Кирилл Кочнев. После молитвы он благословил игроков и руководство архангельского клуба на предстоящий хоккейный сезон.

«Между спортом и Церковью есть прямая связь, ибо нет здоровья телесного в отрыве от здоровья духовного. Как в христианстве, так и в спорте человек для достижения высшей цели идет через множество ограничений и начинает жить в особом ритме. Успеха добивается тот, кто не останавливается на достигнутом, но продолжает самосовершенствование», — отметил отец Кирилл Кочнев.

На память о совместной молитве директор регионального центра спортивной подготовки «Водник» Роман Клобуков и наставник игроков Иван Максимов вручили священнику в подарок игровой свитер и клюшку, подписанные хоккеистами.

Отметим, что хоккей с мячом находится под патронатом Русской Православной Церкви.

(по материалам Архангельской епархии)