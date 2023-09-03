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Хоккейная команда "Водник" помолилась за победу в Кубке России

    Перед отъездом на финальный этап розыгрыша Кубка России по хоккею с мячом, который пройдет в Кемерово, команда «Водник» собралась на молебен в Успенском храме Архангельска.

    Богослужение совершил настоятель священник Кирилл Кочнев. После молитвы он благословил игроков и руководство архангельского клуба на предстоящий хоккейный сезон.

    «Между спортом и Церковью есть прямая связь, ибо нет здоровья телесного в отрыве от здоровья духовного. Как в христианстве, так и в спорте человек для достижения высшей цели идет через множество ограничений и начинает жить в особом ритме. Успеха добивается тот, кто не останавливается на достигнутом, но продолжает самосовершенствование», — отметил отец Кирилл Кочнев.

    На память о совместной молитве директор регионального центра спортивной подготовки «Водник» Роман Клобуков и наставник игроков Иван Максимов вручили священнику в подарок игровой свитер и клюшку, подписанные хоккеистами.

    Отметим, что хоккей с мячом находится под патронатом Русской Православной Церкви. 

(по материалам Архангельской епархии)

09 сентябрь 09:10 | : Будни / Верую

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