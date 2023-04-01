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Архангельский священник благословил призывников на службу Родине

    Команду призывников под звуки оркестра проводили в Архангельске 27 апреля. Молодых людей благословил на воинское служение настоятель архангельского Всехсвятского храма протоиерей Петр Мушкет.

    Будущих солдат провожали родственники и напутствовали военные, юнармейцы, Совет матерей. Перед отправкой призывники прошли медицинское обследование и профессионально-психологический отбор.

    «На сборном пункте они получили обмундирование, также они получили банковские карты, сим-карты получили. В зону проведения специальной военной операции военнослужащие по призыву не направляются. Туда направляются только военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и добровольческие подразделения», — рассказал Федор Мельников, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Архангельской области.

    Весенний призыв продлится до 15 июля, в ряды Вооруженных сил из Архангельской области призовут около тысячи трехсот человек. Новобранцы также будут служить на Балтике, в войсках Западного военного округа, Национальной гвардии и в Президентском полку. 

(по материалам Архангельской епархии)

29 апрель 09:17 | : Будни / Верую

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