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Архангелогородцы собираются подводить личные итоги года

Чаще всего будут анализировать динамику доходов и состояние здоровья. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

57% архангелогородцев планируют подвести личные итоги в этом году: 31% сделают это мысленно или устно и не станут нигде сохранять, каждый пятый (20%) напишет заметки для себя, 3% запостят в социальных сетях, еще столько же сохранят в других форматах. Каждый третий признался, что подведение итогов года ему не свойственно.
 
 Женщины чаще практикуют подведение итогов уходящего года (61% против 53% среди мужчин) и чаще постят их в соцсетях (5 и 1% соответственно). Молодые люди до 35 лет чаще тех, кто старше, предпочитают фиксировать свои достижения (23%). Респонденты от 45 лет чаще ограничиваются только мысленными рассуждениями (38%).
 
 Подводя итоги, опрошенные чаще всего будут анализировать доход (69%) и состояние здоровья (66%). Уровень саморазвития попытаются оценить 53%: к нему респонденты относят начитанность, знание психологии, коммуникативные навыки и проч. Каждый второй поразмышляет о карьере, 43% — об образовании и повышении квалификации. 

ИА RUSNORD, как обычно, подведет итоги в последнюю неделю уходящего года. Следите за нашими публикациями...

 

18 декабрь 08:00 | : Будни

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