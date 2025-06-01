Митрополит Корнилий впервые провел службу в храме на территории колонии

Сегодня православные верующие отмечают праздник Рождества честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна Предтечи. В исправительной колонии №1 УФСИН России по Архангельской области (п. Пирсы, г. Архангельск) божественную литургию провел митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.

Визит архипастыря в режимное учреждение стал значимым событием – служение архиерейским чином прошло впервые в храме в честь Великомученика Трифона, расположенном на режимной территории. Присутствовал на службе и начальник регионального УФСИН Михаил Девятов. Праздничное настроение в храме создавали горящие лампады и певчие, которые приехали в учреждение вместе с митрополитом Корнилием. Помогали ему в служении городские клирики и помощник начальника УФСИН по работе с верующими иерей Игорь Горбань.

На утреннюю службу собрались осуждённые, которые регулярно посещают храм. Для них встреча со священнослужителями всегда является дополнительным стимулом правопослушного поведения.

По окончании богослужения митрополит Корнилий обратился к прихожанам со словом приветствия. Он отметил, что Предтеча Господен Иоанн стал последним пророком Ветхого Завета и первым пророком Нового Завета. В церковной традиции отмечается три рождества —Иисуса Христа, Богородицы и Предтечи Спасова Иоанна, который является одним из покровителей тех, кто находится в местах лишения свободы. Иоанн был проповедником покаяния и у него просят помощи в трудных жизненных ситуациях.

На память о празднике, который осужденные встретили в молитве, митрополитом Корнилием им были подарены иконки.

Также митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий вручил генералу благодарственное письмо и епархиальную медаль. Взаимодействие РПЦ с областным УФСИН осуществляется в рамках подписанного соглашения. За каждым исправительным учреждением закреплен священнослужитель, который на постоянной основе окормляет осужденных, проводят не только богослужения, но и различные духовно-нравственные мероприятия.

За активное участие в организации мероприятий Недели межрелигиозного диалога, проведённой в целях предупреждения межэтнической и межконфессиональной напряженности, профилактики проявлений экстремизма в учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, генерал внутренней службы Михаил Девятов, начальник УФСИН России по Архангельской области награжден благодарственным письмом Синодального отдела Русской Православной Церкви по тюремному служению. Кроме этого, Михаилу Анатольевичу вручена епархиальная медаль Архангела Михаила III степени за внимание к трудам по организации духовного просвещения и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.



