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Архангельская колония выиграла президентский грант и пустит его в дело

Проект образовательного учреждения №2 ФСИН России, расположенного на территории исправительной колонии №7 УФСИН России по Архангельской области (п. Лесная Речка, г. Архангельск), получило поддержку Фонда президентских грантов.

Это уже третий удачный опыт взаимодействия ОУ с Архангельской региональной общественной благотворительной организацией «Рассвет» в сфере совершенствования профессионального образования осужденных. Ранее в учреждении по двум самым востребованным специальностям «Слесарь по ремонту автомобилей» и «Пожарный» на базе училища было создано новое инновационное образовательное пространство Be_Skilled, усовершенствована и модернизирована инфраструктура, проведены тренинговые мероприятия для осужденных по мотивированию и привлечению молодых людей в местах лишения свободы к получению рабочих профессий, а также конкурсы профессионального мастерства.

Проект «Доступное образовательное пространство для получения профессии и работы после освобождения: новые практики сотрудничества НКО и ФСИН» был заявлен на второй конкурс 2023 года Фонда президентских грантов в направлении «Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных». Он получил поддержку в сумме свыше 930 000 рублей, благодаря которой в образовательном учреждении появится современный кабинет охраны труда и техники безопасности. К работе с отбывающими наказание привлекут большое количество экспертов-практиков профильных региональных организаций в рамках нового направления «Возможности трудоустройства».

- Продвижение региональных практик, объединяя ресурсы государственных и общественных институтов, распространение опыта работы среди других образовательных учреждений ФСИН России станут отдельным направлением проекта, - поделился заместитель директора ОУ№2 ФСИН России Игорь Агапов.

Миссия проекта «Доступное образовательное пространство для получения профессии и работы после освобождения: новые практики сотрудничества НКО и ФСИН» – это вклад в равенство прав и возможностей, получение доступа к качественному профессиональному образованию для осужденных, направленного на широкое развитие личности с ориентацией на потребности рынка труда, сопоставимое с образовательными учреждениями на свободе.  

26 июнь 11:46 | : Будни

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