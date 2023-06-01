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Архангельские заключенные встали на "Путь к свободе"

В образовательном учреждении №2 ФСИН России, расположенном на территории исправительной колонии №7 УФСИН России по Архангельской области (п. Лесная Речка, г. Архангельск) подвели итоги проекта "Путь к свободе".

Сегодня учреждение посетили председатель Общественного Совета при УФСИН Виталий Фортыгин, председатель региональной Общественной палаты Юрий Сердюк, исполнительный директор архангельской региональной общественной благотворительной организации "Рассвет" Максим Раков и представители Губернаторского центра Архангельской области. В сопровождении заместителя начальника УФСИН Дмитрия Ошукова, начальника учреждения Павла Петухова и руководителя ОУ-2 Сергея Алексеева гости посетили учебные классы, где осваивают новые специальности осужденные.

В ОУ-2 отбывающие наказание  обучают по 11 профессиям. По двум из них – автослесарь и пожарный - в совершенно новом формате – с использованием современного оборудования. Это результат грантовой поддержки, которую учреждение получило при содействии АРОБО "Рассвет". Первый успех преподавателей и благотворителей ждал в фонде Президенстких грантов. По проекту удалось закупить оборудование для обучения автослесарей. Теперь осужденные, освоившие эту профессию в колонии, могут смело конкурировать с теми, кто учился на воле.

"Путь к свободе" – это второй проект, написанный для развития системы профессионального образования в ИК-7. Он вошел в число победителей второго конкурса грантов губернатора Архангельской области  и был успешно реализован на режимной территории. На средства гранта были закуплены тренажер для пожарных, моделирующий использование средств пожаротушения, а также приобретены электронные учебные плакаты и необходимая литература для занятий. Получить профессию в новом формате смогли уже две группы обучающихся – больше 20 человек.

- Важно, что помимо освоения профессии, в рамках реализации проекта мы смогли привлечь специалистов-профессионалов, которые провели встречи с осуждёнными. Быть пожарным – особая ответственность, и мы видели, как меняются обучающиеся, когда надеваются бойцовку, - рассказал гостям учреждения директор ОУ-2 ФСИН России Сергей Алексеев.

Получение образования в период отбывания наказания – одна из возможностей не вернуться в места лишения свободы вновь. Проект "Путь к свободе" был направлен именно на это. Как отметил исполнительный директор АРОБО "Рассвет" Максим Раков, снижение рецидивной преступности за счёт возможности обучения востребованным профессиям – один из наиболее эффективных способов изменить жизнь преступивших закон.

- Тенденция снижения содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы и развитие наказаний, альтернативных лишению свободы, очевидна. Когда мы начинали работать с УФСИН, осуждённых было в разы больше и реализовывать идеи, направленные на масштабное изменение их сознания было труднее, теперь же важно активнее вести работу, призванную максимально помочь им устроиться в жизни после освобождения, - подчеркнул Максим Васильевич.

Важность совершенствования профобразования в местах лишения свободы с учётом потребностей рынка труда региона подтвердили и приглашенные гости. Представители Губернаторского центра подчеркнули, что проект реализован успешно и что важно - его социальная составляющая будет работать ещё не один год.

 

10 август 15:49 | : Будни

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