Самыми большими патриотами Архангельской области оказались продавцы

Кто готов переехать ради работы в другом регионе?

Исследование hh.ru показывает, что за последний год доля жителей Архангельской области, не желающих покидать родной регион, достигла 19%. Еще 36% готовы ездить в командировки, но не хотят переезжать в другой регион.

Самыми большими патриотами родного региона оказались работники розничной торговли – представители этой сферы в 28% случаев заявили, что не хотят переезжать из родного города ради работы. Близко к ним стоят врачи: 25% или каждый четвёртый представитель мед. сферы откажется от работы, если узнает, что нужно менять место жительства. На третьем месте, удивительно, но факт – работники транспортной сферы. Сразу 23% представителей этой сферы откажутся от даже выгодной работы, если придется менять прописку.

Что делать тем, кто не хочет переезжать ради работы?

«Первое, что нужно делать соискателю, который хочет найти работу в своем регионе и не менять прописку – искать вакансии с пометкой «удалённо» или «региональный офис». Причем медианная предлагаемая зарплата удаленщиков в Архангельской области с начала года выросла уже на 57%: с 43,3 тыс. до 68 тыс. рублей. Это на 3,1 тыс. больше, чем средняя зарплата местного жителя. Также соискателям полезно участвовать в стажировках и корпоративных программах крупных компаний. Сейчас даже в небольших городах можно найти предложения с зарплатой на уровне московской, если у специалиста есть востребованные навыки.

Рейтинг вакансий с высокой зарплатой в Архангельской области и без переезда: