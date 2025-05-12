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Самыми большими патриотами Архангельской области оказались продавцы

Кто готов переехать ради работы в другом регионе

Исследование hh.ru показывает, что за последний год доля жителей Архангельской области, не желающих покидать родной регион, достигла 19%. Еще 36% готовы ездить в командировки, но не хотят переезжать в другой регион. 

Самыми большими патриотами родного региона оказались работники розничной торговли – представители этой сферы в 28% случаев заявили, что не хотят переезжать из родного города ради работы. Близко к ним стоят врачи: 25% или каждый четвёртый представитель мед. сферы откажется от работы, если узнает, что нужно менять место жительства. На третьем месте, удивительно, но факт – работники транспортной сферы. Сразу 23% представителей этой сферы откажутся от даже выгодной работы, если придется менять прописку.

Что делать тем, кто не хочет переезжать ради работы? 

«Первое, что нужно делать соискателю, который хочет найти работу в своем регионе и не менять прописку – искать вакансии с пометкой «удалённо» или «региональный офис». Причем медианная предлагаемая зарплата удаленщиков в Архангельской области с начала года выросла уже на 57%: с 43,3 тыс. до 68 тыс. рублей. Это на 3,1 тыс. больше, чем средняя зарплата местного жителя. Также соискателям полезно участвовать в стажировках и корпоративных программах крупных компаний. Сейчас даже в небольших городах можно найти предложения с зарплатой на уровне московской, если у специалиста есть востребованные навыки.

Рейтинг вакансий с высокой зарплатой в Архангельской области и без переезда:

  1. Менеджер по оптовым продажам, от 90 000 ₽ за месяц, до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/121689044 
  2. Токарь, до 140 000 ₽ за месяц, до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/121230660 
  3. Повар, до 100 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/119756182 
  4. Менеджер по продаже автомобилей, от 200 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/121394068 
  5. Шеф-повар, от 200 000 ₽ за месяц, до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/121644833 
  6. Шофер в IT-сервис (легкие посылки и документы), до 251 130 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/120735200 
  7. Врач-анестезиолог-реаниматолог, от 180 000 ₽ за месяц, до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/116895311 
  8. Помощник юриста / Менеджер юридического отдела, до 90 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/121474492 
  9. Машинист асфальтового катка, от 160 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/121453394 
  10. Сварщик РД, от 154 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/119804662 

 

20 июнь 08:30 | : Будни

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