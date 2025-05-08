Архангелогородцы чаще бывают щедры на чаевые

Чаще всего чаевые архангелогородцы оставляют в ресторанах и кафе, так делают 76% опрошенных: 34% — всегда, а 42% — иногда. 56% дают на чай таксистам, 45% — курьерам, 36% — парикмахерам. 33% поощряют автозаправщиков и персонал отелей.

Самые крупные суммы оставляют в отелях: в среднем 450 рублей: «Горничным, носильщикам». В кафе и ресторанах дают на чай 300 рублей, в парикмахерских — 200 рублей.

Средние чаевые курьерам составляют 100 рублей, таксистам — 100 рублей, сотрудникам АЗС и автомоек — 70 рублей.