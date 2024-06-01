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Архангелогородцы не скупятся на чаевые

Россияне стали больше оставлять на чай в ресторанах и парикмахерских и меньше — в гостиницах.

Чаще всего на чай оставляют в ресторанах и кафе: 74% опрошенных (1 из 3 архангелогородцев так поступает всегда, а еще 42% — иногда). 6 из 10 дают чаевые таксистам. 44% — курьерам. 36% — парикмахерам. Каждый третий — автозаправщикам и персоналу гостиниц.

 Самые щедрые чаевые северяне оставляют в отелях: в среднем — 400 рублей, впрочем, по сравнению с прошлым годом сумма уменьшилась (в июле 2023 было 450 рублей). Размер чаевых сотрудникам кафе и ресторанов, напротив, вырос: 300 рублей сегодня против 280 рублей год назад. Наши люди стали больше оставлять сверх чека и в парикмахерских: сейчас в среднем 240 рублей, в 2023 году было 215 рублей.

(фото с https://newizv.ru

27 июнь 08:03 | : Будни

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