Архангелогородцы не скупятся на чаевые

Россияне стали больше оставлять на чай в ресторанах и парикмахерских и меньше — в гостиницах.

Чаще всего на чай оставляют в ресторанах и кафе: 74% опрошенных (1 из 3 архангелогородцев так поступает всегда, а еще 42% — иногда). 6 из 10 дают чаевые таксистам. 44% — курьерам. 36% — парикмахерам. Каждый третий — автозаправщикам и персоналу гостиниц.



Самые щедрые чаевые северяне оставляют в отелях: в среднем — 400 рублей, впрочем, по сравнению с прошлым годом сумма уменьшилась (в июле 2023 было 450 рублей). Размер чаевых сотрудникам кафе и ресторанов, напротив, вырос: 300 рублей сегодня против 280 рублей год назад. Наши люди стали больше оставлять сверх чека и в парикмахерских: сейчас в среднем 240 рублей, в 2023 году было 215 рублей.

(фото с https://newizv.ru)