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Центр Северодвинска утонет в цветах

На улицах города корабелов высаживают летние цветы. Индивидуальный предприниматель Анатолий Слесарев уже приступил к высадке цветущих и декоративных растений. Идею поддержал глава городской администрации Игорь Арсентьев.

Первым объектом стала площадь Ломоносова. Подробности у издания «Регион 29».

- Скоро площади Егорова и Победы также заиграют яркими красками. 

Цветники появятся у въездной стелы, а также в скверах на пересечении улиц Логинова и Октябрьской, на проспекте Победы между домами № 70 и 72 на улице Ломоносова и в парке Поколений (сквере Ветеранов). 

Вазоны с цветами разместят на улице Ломоносова и вокруг стелы «Город трудовой доблести».

В настоящее время на базе находится 50 тысяч цветов, которые скоро будут высажены. 

Всего потребуется более 70 тысяч цветов, чтобы украсить площадь свыше 1700 квадратных метров.

Кроме того, контракт включает подготовку почвы для посадки. В течение всего сезона, до 6 октября, необходимо будет ухаживать за растениями: поливать, пропалывать и заменять сломанные или неприжившиеся цветы.

06 июнь 17:00 | : Будни

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