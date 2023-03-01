120 000 цветов украсят летом Коряжму

Пока на улице снег, в зеленом хозяйстве города на юге Архангельской области самое настоящее лето. В большом тепличном помещении светло, влажно и плюс 30 градусов. Такой парниковый эффект – идеальная среда для роста саженцев. Посев был в феврале-марте, поэтому ростки еще крохотные. Сейчас их пикируют, чтобы корневая система начала активно расти.

Для посадки часть семян закупают у поставщиков, остальное работники зеленого хозяйства собирают сами. Это гарантия качества, а заодно и экономия расходов.

Всего на городском участке озеленения в этом году посажено около 120 тысяч цветов. Преобладают бархатцы, агератум, сальвия и цинерария. Есть несколько сортов петуний. Их цветовая палитра совпадает с российским триколором.

Еще несколько тысяч саженцев – это овощная рассада. Например перцы, томаты или капуста. Их, так же как цветы, с удовольствием покупают дачники, потому что знают – в зеленом хозяйстве города всегда крепкие здоровые саженцы.

«У нас тепло и светло. «Корневином» полили после пересадки и всё растет. Ухаживать надо: не заливать, подкармливать вовремя и почву рыхлить», – поделилась Наталья Артамонова, рабочий участка озеленения МУП «Благоустройство».

Заботиться о рассаде работники зеленого хозяйства будут до тех пор, пока саженцы цветов не пересадят в городские клумбы. Как правило высадка растений происходит в июне, когда минует угроза заморозков.

(по материалам издания «Коряжма 24»)