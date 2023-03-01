Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

120 000 цветов украсят летом Коряжму

Пока на улице снег, в зеленом хозяйстве города на юге Архангельской области самое настоящее лето. В большом тепличном помещении светло, влажно и плюс 30 градусов. Такой парниковый эффект – идеальная среда для роста саженцев. Посев был в феврале-марте, поэтому ростки еще крохотные. Сейчас их пикируют, чтобы корневая система начала активно расти.

Для посадки часть семян закупают у поставщиков, остальное работники зеленого хозяйства собирают сами. Это гарантия качества, а заодно и экономия расходов.

Всего на городском участке озеленения в этом году посажено около 120 тысяч цветов. Преобладают бархатцы, агератум, сальвия и цинерария. Есть несколько сортов петуний. Их цветовая палитра совпадает с российским триколором.

Еще несколько тысяч саженцев – это овощная рассада. Например перцы, томаты или капуста. Их, так же как цветы, с удовольствием покупают дачники, потому что знают – в зеленом хозяйстве города всегда крепкие здоровые саженцы.

«У нас тепло и светло. «Корневином» полили после пересадки и всё растет. Ухаживать надо: не заливать, подкармливать вовремя и почву рыхлить», –  поделилась Наталья Артамонова, рабочий участка озеленения МУП «Благоустройство».

Заботиться о рассаде работники зеленого хозяйства будут до тех пор, пока саженцы цветов не пересадят в городские клумбы. Как правило высадка растений происходит в июне, когда минует угроза заморозков.

(по материалам издания «Коряжма 24»)

30 март 13:35 | : Будни

Главные новости


Пинежское ноу-хау. Аварийные дома исключают из списков на расселение
Китай: социалистический капитализм или капиталистический социализм

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2023 (337)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)


Деньги


все материалы
«    Март 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20