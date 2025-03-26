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Архангельский священник указал путь через совместный труд к счастливому браку

    Женщина играет ключевую роль в сохранении и передаче традиционных ценностей будущим поколениям. Такую мысль выразил глава образовательного отдела Архангельской епархии священник Кирилл Кочнев, выступая во время II Женского Арктического форума на площадке «Арктика. Образование. Успех».

    Панельная дискуссия «Женщина в образовании: Знание. Ценности. Развитие» прошла на базе Архангельского областного института открытого образования.

    «В своем выступлении настоятель Успенского храма Архангельска подчеркнул, что семья является основой общества, — рассказали в региональном министерстве образования. — Современная женщина, по его мнению, играет ключевую роль в сохранении и передаче традиционных ценностей будущим поколениям. Она не только мать и жена, но и духовный наставник, источник любви и тепла в семье», — рассказали в региональном министерстве образования.

    «Мудрость женщин, их терпение и любовь, уважение к мужу и детям — это залог крепкой семьи», — сказал священник. Он также напомнил, что крепкая и здоровая семья в России всегда строилась на уважении к старшим, взаимопомощи, любви к ближнему и заботе о нем.

    «По мнению священнослужителя, современные семьи часто увлекаются внешними атрибутами праздников, забывая о духовной составляющей совместного времяпрепровождения. Настоящее единение семьи происходит в процессе совместной работы, будь то помощь по дому, уход за огородом или участие в благотворительных акциях», — отметили в региональном министерстве образования.

    «Совместный труд не только укрепляет семейные узы, но и воспитывает в детях такие качества, как ответственность, трудолюбие, терпение и сострадание, — сказал отец Кирилл. — Дети, выросшие в атмосфере взаимопомощи и доброделания, вырастают более отзывчивыми, добрыми, цельными». 


06 июнь 09:16 | : Будни / Верую

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