Жители Архангельской области поделились планами на отпуск

Жители Архангельской области активно планируют отдых в текущем сезоне: согласно результатам совместного исследования hh.ru, ведущей российской рекрутинговой платформы, и крупнейшего российского сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок, 60% жителей региона еще только выбирают даты и направления для отпуска, 28% уже отдохнули, а 12% идти в отпуск вообще не намерены.

Самыми популярными месяцами для отдыха у местных респондентов стали август (46%) и июль (43%). Также высокую долю занимает сентябрь (30%) – отдых в этот месяц выбирают те, кто предпочитает бархатный сезон, когда туристов на популярных курортах становится меньше, а цены на отдых снижаются.

«Сезонность напрямую влияет на выбор направлений: летом и в бархатный сезон традиционно лидируют пляжные курорты – Краснодарский край и Крым, среди зарубежных – Абхазия и Турция. Зимой растет интерес к горнолыжным курортам в Сочи, Приэльбрусье, Шерегеше, а также к поездкам на север – в Карелию и Мурманскую область. В межсезонье туристы активно выбирают города с насыщенной экскурсионной и гастрономической программой – при этом их интересуют не только крупные туристические центры, но и малые города, богатые на культурные и исторические достопримечательности, например, Рыбинск, Плёс, Светлогорск и Зеленоградск. Сегодня как внутри страны, так и за ее пределами у россиян есть большой выбор доступных направлений под любой формат путешествия», – отмечает Дарья Кочеткова, управляющий директор сервиса Островок.

«Летний период особенно востребован для отпуска как своеобразная передышка между активными бизнес-сезонами весной и осенью. Качественный отдых необходим для поддержания работоспособности и мотивации сотрудников независимо от их профессии. Это позволяет восстановить ресурсы и предотвратить профессиональное выгорание», – отмечает Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Исследование показало, что больше всего местных респондентам, желающим отдохнуть внутри страны, хочется этим летом поехать в отпуск в Краснодарский край, Калининградкую область и Алтайский край, а также в Петербург. Зарубежные направления возглавляют Турция, Италия и Беларусь. Также в топе оказались Абхазия, Таиланд, Китай и Вьетнам. Интересно, что саму Архангельскую область как место летнего отдыха от работы этим летом, согласно опросу hh.ru, выбрали 2% опрошенных россиян.

Лидирующим форматом отдыха в отпуске по результатам опроса стал пляжный – его выбирают больше половины опрошенных жителей региона (50%). На втором месте – активные виды (походы, велотуры, горные экскурсии), за них проголосовали 42% респондентов. Замыкает тройку лидеров отдых в спа-отелях и санаторных курортах, их предпочитает каждый третий (31%). Следом идут экскурсионные туры и отдых дома или на даче (22 и 19%).

Планируемые затраты жителей региона на отпуск заметно разнятся: 22% готовы потратить на отдых более 100 тыс. рублей, тогда как 19% респондентов пока не определились с бюджетом. Среди тех, кто уже спланировал свои расходы, 17% закладывают 40-60 тыс. рублей, 14% – 20-40 тыс., а еще по 8% – 60-80 тыс. и 80-100 тыс. рублей. Часть местных опрошенных (10%) планирует еще более экономный отдых, укладываясь в сумму до 20 тыс. рублей.