Литургия митрополита Корнилия в музее "Малые Корелы"

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 29 мая, в праздник Вознесения Господня, совершил Божественную литургию в Вознесенском храме на территории государственного музея деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы».

Архипастырю сослужили клирики епархии, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Екатерины Харитоновой.

Ниже приводим полный текст архипастырского слова назидания, с которым митрополит Корнилий обратился к участникам богослужения.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

«Взыде Бог в воскликновении, Господь во гласе трубне», — воспевает ныне Святая Православная Церковь прославляя Вознесение Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.

В течение сорока дней после Своего Преславного Воскресения Воскресший Спаситель много раз являлся святым Своим ученикам и апостолам и. Господь, имея Свое Пречистое Тело, проходил через закрытые двери и через стены, Он являлся ученикам, учил их о тайнах Царства Небесного и посылал их на проповедь, чтобы они шли и проповедовали Евангелие ко всем племенам и ко всем народам. В сей день мы с вами слышали чтение из Книги деяний святых апостолов, в котором говорится, что ученики Христовы, сойдясь, спросили Его: «Господи, аще в лето сие устрояеши царствие Израилево?» Спаситель ответил им: «Не ваше дело знать времена или лета, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Нужно было еще много потрудиться для проповеди Царствия Божия, и святые ученики Христовы после Вознесения Христова с великой радостью вернулись во Иерусалим. Почему же с радостью? Казалось бы, они должны были переживать разлуку с Господом, но в Евангелии мы читаем, как в прощальной беседе Господь наш Иисус Христос сказал Своим ученикам и апостолам, что Ему надлежит пострадать, быть распяту на Кресте и в третий день воскреснуть, а затем уйти к Отцу Небесному. Апостолы тогда стали печальны, но Господь сказал им такие слова: «Если бы вы Меня, действительно, любили, вы радовались бы, что Я иду к Отцу Моему, уготовать вам место. И умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины». Поэтому-то апостолы по Вознесении Христа Спасителя с радостью возвратились во Иерусалим, совокупно ожидая Духа Утешителя до Пятидесятницы.

«Возшед на небеса отонудуже и сошел еси…» — поет ныне Святая Церковь, подчеркивая величие Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Святой Григорий Богослов говорит: «Спасителю не нужна была колесница, не нужна была помощь и Ангелов, ибо Творец Своей Божественной силой вознесся на Небо. Возвратился туда, где пребывал от века…». Каждый христианин должен пройти по стопам нашего Божественного Спасителя и войти на небеса, подобно Христу, Который, как глаголет Церковь «вознесыйся от нас на небо и одесную седый Бога и Отца».

Когда Господь возносился на Небеса, Он не переставая благословлял Своих учеников и апостолов. Что же это было за благословение Божие? Господь оставил на земле Свое благословение Его Церкви, которую Он основал на камене и сказал: «Созижду Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Святые апостолы — тогда еще малая Церковь — были подобны ветви с двенадцатью лепестками, которое перерастет в великое древо Святой Христовой Церкви. Действительно, благословение Божие по сей день почивает в нашей Святой Апостольской Православной Церкви. Это благословение Божие пронесли святые ученики и апостолы Христовы, проповедуя слово Христова учения всем племенам и всем народам. Это благословение после отшествия святых апостолов понесли равноапостольные святые, продолжая подвиг апостольской проповеди. Это благословение в наши дни несем мы, христиане, прославляя Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.

долго стояли апостолы, взирая на небо. Уже скрылся Господь на Небесах, и явились два ангела, как мы слышали сегодня в чтении из Книги деяний апостольских. Они сказали ученикам Христовым: «Мужи Галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». В Евангелии Господь много говорил о Своем Втором Пришествии. Первый раз Господь пришел на землю для того, чтобы научить нас евангельским заповедям и призвать нас в Небесное Царство; для того, чтобы Своею Крестною смертию искупить человечество от «работы вражия». Своим Преславным Воскресением Господь победил вечную смерть, ад, открыв нам двери Царствия Божия. Своим Божественным Вознесением Господь открыл нам дорогу на Небо. Вот для этого в первый раз приходил Спаситель на землю, а во второй раз Он придет, как сказали ангелы святым апостолам, а в их лице и всем нам, для того, чтобы судить этот мир и спросить с нас, как мы в своей жизни исполнили евангельскую заповедь Христа Спасителя. Как же нам идти путем Христовым? Господь ответил на этот вопрос в Евангелии такими словами: «Аще кто хощет по Мне ити, да отвержется себе и возмет крест свой и по Мне грядет». Отвергнуться от себя означает отказаться от своего «я», от страстей, грехов, пороков, беззаконий. Нужно обратиться ко Христу с покаянием, взять свой крест и нести его безропотно. Такой человек уже на земле вступает на путь Царства Небесного. Если человек будет безропотно нести свой жизненный крест, как пронес его Божественный Крестоносец даже до Голгофы, то Господь Сам незримо будет помогать нам в нашем жизненном крестоношении. Прежде всего мы должны помнить о том, что Господь спросит с нас во Второе Свое Пришествие. Тем, кто совершил Его евангельскую заповедь Он скажет: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от основания мира. Ибо голоден был Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и напоили Меня; странником был, и приняли Меня; наг, и одели Меня; болен был, и посетили Меня; в тюрьме был, и пришли ко Мне». Список добрых дел можно продолжать до бесконечности. Если бы сегодня нам явились ангелы Божии, они бы, наверное, спросили: «Сынове человеческие, что стоите зряще не на небо, а на землю? Обратите очи свои к небу, воззрите на Спасителя вашего, давно на вас взирающего. Вступите на путь к небу, давно пред вами лежащий...» Господь в Евангелии нам говорит, что мы всегда должны помнить наивысшую заповедь о любви к Богу и ближним нашим. Если исполним эти заповеди, исполним весь Закон.

В святой праздник Вознесения Господня помолимся Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, возблагодарим Его за все Его непрестанные благодеяния к роду человеческому, восславим Его, Дивного во святых! Пусть благословение, которое Господь оставил нам на земле, сопутствует нам во вся дни жизни нашей. Будем помнить, что Господь, Вознесшийся на Небеса, по Своему евангельскому слову, не оставит нас, но будет всегда пребывать с нами во веки веков. Аминь!

В сей день престольного праздника этого святого храма, который освящен в честь Вознесения Господня, мы сердечно благодарим директора музея «Малые Корелы» Сергея Германовича Рубцова за труды по сохранению великого русского культурного и духовного наследия и за предоставленную нам благодатную возможность пребывать в этом святом храме и совершить здесь Божественную литургию. Пусть благословение Божие всегда пребывает с Вами!



