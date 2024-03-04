Митрополит Корнилий совершил литургию в музее "Малые Карелы"

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 13 июня, в праздник Вознесения Господня, совершил Божественную литургию в Вознесенском храме на территории государственного музея деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы».

Архипастырю сослужили клирики епархии, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Анны Ширяевой.

Ниже приводим полный текст архипастырского слова назидания, с которым митрополит Корнилий обратился к участникам богослужения.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, с праздником Вознесения Господня!

До сего двунадесятого праздника Святая Церковь в течение сорока дней прославляла Воскресшего из гроба Христа Жизнодавца. В течение сорока дней Воскресший Спаситель много раз являлся святым Своим ученикам и апостолам и учил их о тайнах Царства Небесного. Он говорил им: «Пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». В сороковой день по Воскресении Господь собрал святых Своих учеников и апостолов на горе Елеонской. Подняв руки Свои, Он благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо, как повествует Священное Писание. Апостолы поклонились Господу и возвратились в Иерусалим с великою радостью, как подчеркивает евангелист Лука. Почему же они были радостны? Потому что Спаситель задолго предуготовлял апостолов. На Тайной вечери Он говорил им о том, что Ему надлежит и пострадать, и умереть, и в третий день воскреснуть, и затем совсем уйти от них, Он, конечно, заметил, что они опечалились. Утешая их, Спаситель сказал им: «Если бы вы Меня, действительно, любили, вы радовались бы, что Я иду к Отцу Моему. Для вас же лучше, чтобы Я пошел к Отцу. Потому что приготовлю вам место, чтобы и вы были, где Я. Пошлю вам от Отца Духа Утешителя, Который наставит вас на всякую истину».

Святитель Григорий Двоеслов говорит: «Спасителю не нужна была колесница, не нужна была помощь и Ангелов, ибо Творец Своей Божественной силой вознесся на Небо. Возвратился туда, где пребывал от века...». И святой Иоанн Златоуст говорит о том же величии Спасителя, о Его Божественной силе: «Не при помощи кого-либо, ведущего Его, вознесся Господь на небо, но Сам шел этим путем».

В сей день мы слышали чтение из Книги деяний святых апостолов, там говорится, что когда апостолы смотрели на небо, во время восхождения Господа, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи Галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Блаженно почивший архимандрит Иоанн Крестьянкин в проповеди на Вознесение Господне говорил такие замечательные слова: «Так как мы в большинстве своем склонны к земному и временному, то нам надлежит услышать упрек от Ангелов: сынове человеческие, что стоите зряще не на небо, а на землю? Обратите очи свои к небу, воззрите на Спасителя вашего, давно на вас взирающего. Вступите на путь к небу, давно пред вами лежащий...»

Своим Вознесением на небо Сын Божий открыл нам путь в небесные обители, говорит Священное Писание. Как же мы можем войти туда, в Царство Небесное? Мы должны пройти путем Христовым. Когда Христос говорит нам: «Отвергнись себя, возми крест свой и последуй за Мной», – Он не только говорит о том, что во временном нашем пребывании мы должны отказаться от земных привязанностей и взять на себя всю тяжесть земной жизни в последовании за Ним. Мы должны отвергнуться от своего «я», стяжевать благодать Святого Духа и смирение в своем сердце для того, чтобы пройти путем Христовым и достигнуть обителей, которые Господь уготовал любящим Его. Поэтому в сей день Святая Церковь, напоминая нам о великом событии в истории всего мира, о Вознесении Христа на небо, говорит нам о том, что Возносившийся Спаситель не переставал благословлять святых Своих учеников и апостолов. Это значит, что Господь дал благословение Свое тогда еще малой Церкви, которая была в лице святых Его учеников и апостолов. Это благословение, которое оставил нам Господь здесь, на земле, святые апостолы понесли своей проповедью ко всем племенам и ко всем народам. Сие благословение мы с вами имеем в Церкви Христовой Православной, о которой Господь сказал: «Созижду Церковь Мою, и врата адова не одолеют ей». Господь пребывает в Церкви Святой, и мы верим и знаем, что, по Его святым словам, где двое или трое будут во имя Его собраны, там и Он с ними будет невидимо присутствовать. Господь всегда пребывает там, где человек молится Господу Богу. В духе и истине Господь научает нас поклоняться Богу. При совершении Божественной литургии в каждом храме Божием Господь являет Свою благодатную силу, и человек в Причащении Святых Христовых Таин соединяется с Господом Богом, и Господь входит в сердце каждого человека, который желает этого, очищая свое сердце делами и слезами покаяния.

Мы с вами должны просить Господа, чтобы Господь вселился в нашем сердце. Следует помнить слова святого первоверховного апостола Павла: «Аще кто Божий храм растлит, растлит сего Бог: храм бо Божий свят есть, иже есте вы». Следуя путем Христовым, мы должны очищать сердце и душу, просить у Господа, чтобы Милосердный Господь избавил нас от всех страстей, грехов и пороков, которые человек иногда стяжает в своем сердце. Будем помнить, что там, где грех, не будет благодати Святого Духа. Мы должны очистить сердца от злобы, осуждения, от всякой нечистоты для того, чтобы Всемилостивый Господь сотворил в нашем сердце обитель со Отцем и Святым Духом. Господь говорит нам такие замечательные слова: «Сыне, дай Мне твое сердце». Мы должны стремиться к тому, чтобы принести Господу нашу чистую душу, дабы и нам войти на небо в святые обители, которые уготовал Господь всем любящим Его!

В сей день престольного праздника этого святого храма, который освящен в честь Вознесения Господня, мы сердечно благодарим директора музея Сергея Германовича и всех сотрудников музея «Малые Корелы» за ваше ежедневное служение, направленное на сохранение нашего великого духовного и культурного наследия. Благодарим Вас за предоставленную нам благодатную возможность пребывать в этом святом храме и совершать здесь Божественную литургию, возносить молитвы в двунадесятый праздник Вознесения Господня.

Призываю на всех вас, дорогие мои, Божие благословение, чтобы Господь всегда незримо присутствовал в нашей жизни, помогая нам преодолевать все трудности и неприязни. Если с нами Бог, нам ничего не страшно! Пусть милость и благословение Божие да сопутствуют всем нам на всех путях жизни нашей до скончания века. Аминь!

С праздником Вознесения Господня поздравляю всех вас, дорогие мои!



